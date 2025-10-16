Advertisement
ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025: साइंटिस्ट और इंजीनियर समेत 141 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025 Vacancy: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत आने वाली स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) ने साइंटिस्ट, इंजीनियर समेत विभिन्न 141 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:53 PM IST
ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत आने वाली स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) ने साइंटिस्ट, इंजीनियर समेत विभिन्न 141 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट shar.gov.in या apps.shar.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 141 पदों पर निकली वैकेंसी

  • साइंटिस्ट/इंजीनियर - 23 पद

  • टेक्निकल असिस्टेंट - 28 पद

  • साइंटिफिक असिस्टेंट - 03 पद 

  • लाइब्रेरी असिस्टेंट ‘A’ - 01 पद

  • टेक्नीशियन ‘B’ - 70 पद

  • हल्के वाहन चालक ‘A’ - 03 पद

  • ड्राफ्ट्समैन ‘B’ - 02 पद

  • नर्स ‘B’ - 01 पद

  • रेडियोग्राउर ‘A’ - 01 पद

  • कुक - 03 पद

  • फायरमैन ‘A’ - 06 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और यूनिवर्सिटी से संबंधित पद के अनुसार डिग्री और काम करने का अनुभव होना चाहिए. 

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 750 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, महिला कैंडिडेट और आरक्षित वर्ग से आने वाले जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें 750 रुपये पूर्ण रूप से वापस कर दिए जाएंगे.  इसके अलावा, अन्य सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे. 

इतनी होगी सैलरी

  • साइंटिस्ट/इंजीनियर - 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने

  • टेक्निकल असिस्टेंट - 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने 

  • साइंटिफिक असिस्टेंट - 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने

  • लाइब्रेरी असिस्टेंट ‘A’ - 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने

  • टेक्नीशियन ‘B’ - 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने

  • हल्के वाहन चालक ‘A’ - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने

  • ड्राफ्ट्समैन ‘B’ - 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने

  • नर्स ‘B’ - 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने

  • रेडियोग्राउर ‘A’ - 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने

  • कुक - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने 

  • फायरमैन ‘A’ - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

  • इंटरव्यू/स्किल टेस्ट 

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट shar.gov.in या apps.shar.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब में जाएं और संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

