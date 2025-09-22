ISRO VSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर और फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई
Advertisement
trendingNow12931826
Hindi Newsनौकरी

ISRO VSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर और फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई

Latest Job in ISRO: नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है.  इसरो VSSC ने 39 पदों पर भर्ती निकाली है. कई पदों पर 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. पढ़ें डिटेल्स..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO VSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर और फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई

ISRO VSSC Recruitment 2025: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, इसरो () के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर () ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी के विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया दो दिन बाद यानी 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी. वहीं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2025 तक है. खास बात ये है कि इन पदों में कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं. 

पदों की डिटेल्स
बता दें, इस भर्ती के तहत कुल 39 पदों को भरा जाएगा. इनमें लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए के 27 पद, असिस्टेंट (राजभाषा) के 2 पोस्ट, हेवी व्हीकल ड्राइवर-ए- 5 पद, फायरमैन-ए-3 पद और कुक के लिए 2 पद शामिल हैं. 

10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका; हजारों पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है अप्लाई?
योग्यता की बात करें तो ये अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग है. जनरल बात करें तो कैंडिडेट्स को 10वीं पास से लेकर कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास होना होगा. साथ ही ड्राइवर के पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव भी जरूरी है. हालांकि, आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. इसके अलावा कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. सैलरी की शुरुआत 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक हो सकती है. 

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी. साथ ही फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती की जाएगी. आवदेन आप 24 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्लूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस है. वहीं, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये फीस 400 रुपये है. 

Official Website- www.vssc.gov.in

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

ISRO VSSC Recruitment 2025

Trending news

जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
;