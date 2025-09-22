ISRO VSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर और फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई

ISRO VSSC Recruitment 2025: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, इसरो () के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर () ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी के विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया दो दिन बाद यानी 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी. वहीं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2025 तक है. खास बात ये है कि इन पदों में कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं.

पदों की डिटेल्स

बता दें, इस भर्ती के तहत कुल 39 पदों को भरा जाएगा. इनमें लाइट व्हीकल ड्राइवर-ए के 27 पद, असिस्टेंट (राजभाषा) के 2 पोस्ट, हेवी व्हीकल ड्राइवर-ए- 5 पद, फायरमैन-ए-3 पद और कुक के लिए 2 पद शामिल हैं.

10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका; हजारों पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है अप्लाई?

योग्यता की बात करें तो ये अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग है. जनरल बात करें तो कैंडिडेट्स को 10वीं पास से लेकर कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास होना होगा. साथ ही ड्राइवर के पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव भी जरूरी है. हालांकि, आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. इसके अलावा कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. सैलरी की शुरुआत 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक हो सकती है.

कैसे होगा सेलेक्शन?

इस भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी. साथ ही फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती की जाएगी. आवदेन आप 24 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्लूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस है. वहीं, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये फीस 400 रुपये है.

Official Website- www.vssc.gov.in