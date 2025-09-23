ISRO Recruitment 2025: इसरो में इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

ISRO VSSC Recruitment 2025: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) में काम करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) समेत अलग-अलग स्पेस सेंटर्स में साइंटिस्ट/इंजीनियर के 17 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक कैंडिडेट जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट vssc.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में B.E/ B.Tech में 65% और M.E/M.Tech में 60% अंक सभी सेमेस्टर में होना चाहिए. जानकारी के लिए बता दें, जारी पदों के लिए वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 31.05.2013 से पहले AMIE (एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, कैंडिडेट योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 6 अक्टूबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, सेवारत केंद्र सरकार के कर्मचारी, एक्स-सर्विसमैन, PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

जारी पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 10 के अनुसार, 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल वर्ग - 250 रुपए

SC, ST, PwBD, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

