B.Tech-M.Tech वालों के लिए इसरो में निकली वैकेंसी, सैलरी ₹1,77,500 तक! जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
B.Tech-M.Tech वालों के लिए इसरो में निकली वैकेंसी, सैलरी ₹1,77,500 तक! जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

इंडियन स्पेज रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) समेत अलग-अलग स्पेस सेंटर्स के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:34 PM IST
B.Tech-M.Tech वालों के लिए इसरो में निकली वैकेंसी, सैलरी ₹1,77,500 तक! जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Sarkari Naukri: इंडियन स्पेज रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) समेत अलग-अलग स्पेस सेंटर्स के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इसरो की इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.vssc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025. 

वैकेंसी डिटेल्स
इसरो की इस भर्ती के तहत  साइंटिस्ट और इंजीनियर के 17 पद भरे जाएंगे. हर एक पद के लिए एक कोड दिया गया है. इनमें कुछ भर्ती वीएसएससी के लिए होंगी और कुछ नियुक्ति इसरो के अलग-अलग सेंटर्स के लिए होगी. 

कौन कर सकता अप्लाई?
इस भर्ती पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में बीई, बी.टेक और एमई, एम.टेक की डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 65 प्रतिशत नंबर सभी सेमेस्ट में होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, सेवारत केंद्र सरकार के कर्मचारी, पूर्व सैनिक व्यक्तियों को उम्र सीमा में छूट मिल सकती है. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?
इन पदों पर सेलेक्ट हुए साइंटिस्ट और इंजीनियरर्स को पे-लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी. साथ ही महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, टीए आदि का भी लाभ मिलेगा. 

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

  • इन पदों पर आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. 

  • होम पेज पर करियर टैब में जाएं. 

  • यहां साइंटिस्ट और इंजीनियर पदों के लिए अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करें. 

  • अब मांगी गई डिटेल्स को भरें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें.

  • साथ ही एप्लीकेशन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

नोटिफिकेशन लिंक- 

