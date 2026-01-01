MBA से लेकर ITI वालों के लिए सरकारी नौकरियां... 12 जनवरी तक आवेदन का मौका, जानें सैलरी और भर्ती प्रोसेस

Advertisement
ITI Recruitment 2026: अगर एमबीए या आईटीआई योग्यता है तो इस साल आप अपने नाम नई नौकरी पक्की कर सकते हैं. 12 जनवरी तक सरकारी नौकरी भर्ती के लिए आवेदन का मौका दिया जा रहा है, आइए आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Jan 01, 2026
ITI Recruitment 2026: इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में 45 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी भर्तियां निकली है. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मास्टर डिग्री है या आईआईटी सर्टिफिकेट है वो इस सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, ये नई भर्तियां यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकाली गई है. इसके तहत 200 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी. टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स जैसे पदों पर भर्तियां निकली है. 12 जनवरी तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिल सकेगा. आइए जानते हैं कौन और कैसे आवेदन कर सकता है.

कुल 215 पदों पर भर्ती

आईटीआई लिमिटेड में यंग प्रोफेशनल्स की कुल 215 पदों पर भर्ती निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो पद के अनुसार योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट itiltd.in पर आवेदन पत्र का एक्टिव लिंक मिलेगा.

कौन सी योग्यता वाले कर सकते हैं अप्लाई?

  • बी. टेक
  • बीई
  • आईटीआई
  • एमबीए
  • ग्रेजुएट
  • एमबीए
  • पीजीडीएम
  • PG डिप्लोमा

कितनी आयु सीमा?

यंग टेक्नीशियन या जनरलिस्ट के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है. जबकि, संगठन के आंतरिक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 45 साल है. योग्यता और आयु सीमा संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

  • ग्रेजुएट स्तर पर यंग प्रोफेशनल्स की 60 हजार रुपये तक मासिक सैलरी होगी.
  • टेक्नीशियन और जर्नलिस्ट पद पर 35 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी.
  • ऑपरेटरों पद पर 30 हजार रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी.

क्या है भर्ती प्रोसेस?

यंग प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट्स पद के उम्मीदवारों का सिलेक्शन दो चरणों के जरिए होगा. पहले चरण में शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा. इसके बाद दूसरा चरण ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू (PI) वाला रहेगा. टेक्नीशियन और ऑपरेटर का चयन कंपोनेंट वेटेज सिस्टम के माध्यम से होगा. इसके बाद उनका चयन स्किल टेस्ट के बाद किया जाएगा. आईटीआई लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

iti recruitment

