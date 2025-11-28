JKSSB Recruitment 2025: अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

JKSSB Recruitment 2025 Notification: फाइनेंस की क्षेत्र में जानकारी के साथ रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आवेदन कर सकेंगे. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, 2025 तय की गई है.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं. वहीं, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 5 के अनुसार, 29,200 से 92,300 रुपए प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 600 रुपए

SC, ST-1, ST-2, EWS, PwBD - 500 रुपए

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

जनरल - 40 साल

SC - 43 साल

ST-1 - 43 साल

ST-2 - 43 साल

ALC/IB - 43 साल

RBA - अधिकतम 43 साल

EWS - 43 साल

OBC - 43 साल

एक्स सर्विसमैन - 48 साल

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट jkssb.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

