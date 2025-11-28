Advertisement
trendingNow13022110
Hindi Newsनौकरी

JKSSB Recruitment 2025: अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

JKSSB Recruitment 2025 Vacancy: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने  अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JKSSB Recruitment 2025: अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

JKSSB Recruitment 2025 Notification: फाइनेंस की क्षेत्र में जानकारी के साथ रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आवेदन कर सकेंगे. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, 2025 तय की गई है.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं. वहीं, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

Add Zee News as a Preferred Source

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 5 के अनुसार, 29,200 से 92,300 रुपए प्रति महीने होगी. 

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल - 600 रुपए

  • SC, ST-1, ST-2, EWS, PwBD - 500 रुपए

ये भी पढ़ें: RITES Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका! राइट्स में असिस्टेंट मैनेजर के 400 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल - 40 साल 

  • SC - 43 साल

  • ST-1 - 43 साल

  • ST-2 - 43 साल

  • ALC/IB - 43 साल

  • RBA - अधिकतम 43 साल

  • EWS - 43 साल

  • OBC - 43 साल

  • एक्स सर्विसमैन - 48 साल

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट jkssb.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: SSC MTS Havaldar Vacancy 2025: एसएससी ने कम किए पोस्ट, अब MTS और हवलदार के 7948 पदों पर होगी भर्ती, जानें अपडेटेड वैकेंसी डिटेल

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

JKSSB Recruitment 2025

Trending news

'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर