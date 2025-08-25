JBT Teacher Vacancy 2025: सरकारी स्कूल में टीचर भर्ती के आवेदन के लिए 28 अगस्त है आखिरी दिन! जल्दी जानें अप्लाई प्रोसेस, फीस, से लेकर एग्जाम डिटेल्स
JBT Teacher Vacancy 2025: सरकारी स्कूल में टीचर भर्ती के आवेदन के लिए 28 अगस्त है आखिरी दिन! जल्दी जानें अप्लाई प्रोसेस, फीस, से लेकर एग्जाम डिटेल्स

JBT Teacher Vacancy 2025: सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के इच्छुक चंडीगढ़ में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती का आवेदन पत्र भर सकते हैं. आइए ऑनलाइन प्रोसेस, फीस और अन्य जानकारी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:23 AM IST
JBT Teacher Vacancy 2025: क्या आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई अच्छा मौका मिला नहीं है? तो शायद अब आपके पास ऐसा मौका आ चुका है. चंडीगढ़ में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जारी है और आपके पास 28 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका भी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर जूनियर बेसिक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है? आवेदन का ऑनलाइन प्रोसेस और फीस क्या है? योग्य उम्मीदवार के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना जरूरी होगा, आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट कौन सी है?

चंडीगढ़ में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 7 अगस्त चालू है जो कि 28 अगस्त को शाम 5 बजे तक रहेगा. नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तिथि 30 अगस्त दोपहर 2 बजे तक है. आवेदन के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस ही उपलब्ध है.

कितनी होगी जूनियर बेसिक टीचर की सैलरी

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती अभी भी चालू है और चयनित उम्मीदवारों को 45,260 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. शिक्षा विभाग ने कुल 218 जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती निकाली है. जनरल   के लिए 111 पद, ओबीसी के लिए 44 पद, एससी के लिए 41 पद और ईडब्यूएस के लिए 22 पद खाली हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होना जरूरी है.
  • एलीमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा (D.El.Ed) जरूरी है.
  • केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में पास होना जरूरी है.
  • योग्य उम्मीदवारों की 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम उम्र 21 साल है.
  • अधिकतम उम्र 37 साल है, लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है.

एप्लीकेशन फीस कितनी है?

  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है.
  • अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है.

JBT Teacher के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?

  1. उम्मीदवार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- ssachd.nic.in पर जाएं
  2. होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई या नए रजिस्ट्रेशन का लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. फोन नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करने पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर लॉगिन कर लें.
  4. एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें.
  5. डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा कर दें और सबमिट पर क्लिक करें.
  6. इस तरह से आवेदन पत्र भर जाएगा और आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड के अलावा प्रिंट आउट भी कर लें.

कैसी होती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा?

शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए 40 प्रतिशत स्कोर करना होगा. एग्जाम में कुल 150 सवाल होंगे और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के तौर पर एक चौथाई यानी 0.25 नंबर काटे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट तक की होगी. एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,  जनरल साइंस और सोशल साइंस जैसे विषयों से जुड़े सवाल होंगे.

जूनियर बेसिक टीचर वैकेंसी डिटेल्स

सरकारी स्कूल में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती के तहत योग्य आवेदकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाना होगा. ये भर्ती चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से निकाली गई है. जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 218 जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती होगी. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- ssachd.nic.in पर जाकर अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं.

;