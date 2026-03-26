बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं मिलेगी JEE परीक्षा केंद्र में एंट्री, NTA जारी करने वाला है सेशन 2 का एडमिट कार्ड; देखें पूरी डिटेल

JEE main 2026 session 2 admit card: देशभर के लाखों छात्र जो आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगी. जो उम्मीदवार अप्रैल सत्र के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. आमतौर पर एनटीए परीक्षा शुरू होने से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करती है, इसलिए छात्रों को वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

जेईई मेन 2026 का दूसरा सत्र 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगा. ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और देशभर के अलग-अलग शहरों में आयोजित की जाएगी. कुछ चुनिंदा विदेशी शहरों में भी परीक्षा केंद्र उपलब्ध होंगे. इस सत्र में वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने जनवरी के पहले सत्र में अच्छे नंबर नहीं लाए थे, साथ ही नए छात्र भी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं.

क्या है एडमिट कार्ड निकालने का तरीका?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आसान है. सबसे पहले jeemain.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर JEE Main 2026 Session 2 Admit Card लिंक पर क्लिक करें. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालें. सुरक्षा पिन भरकर सबमिट करें. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखेगा. इसमें फोटो, सिग्नेचर और परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी. इसे ध्यान से देखें और प्रिंटआउट निकाल लें.

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एडमिट कार्ड से पहले, NTA ने सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. इससे छात्रों को पता चलेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. ये स्लिप केवल शहर का नाम बताती है. परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी केवल एडमिट कार्ड में ही मिलेगी. इसलिए एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश संभव नहीं है.

परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना है जरूरी?

परीक्षा केंद्र पर छात्रों को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन या पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना जरूरी है. रिपोर्टिंग टाइम का पालन सख्ती से करना होगा. समय पर नहीं पहुंचने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जेईई मेन के माध्यम से छात्र एनआईटी और आईआईटी में दाखिला पा सकते हैं, और इसके टॉप 2.5 लाख सफल उम्मीदवार ही JEE Advanced परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे, जो आईआईटी में प्रवेश का मुख्य रास्ता है. इस तरह, सभी उम्मीदवार तैयारी के साथ एडमिट कार्ड का इंतजार करें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें, ताकि उनका सपना पूरा हो सके.

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