JEE Main पास करते ही खुल जाएंगे सरकारी नौकरी के दरवाजे? जानें सच्चाई

Career Options After JEE Main 2026: जेईई मेन परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं और एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों के बीच नौकरी और एडमिशन को लेकर एक कन्फ्यूजन बनी रहती है. क्या जेईई क्लियर करने के बाद सीधे नौकरी लग जाती है या पहले कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी होता है? अगर आप भी कन्फ्यूज है तो आइए जानते हैं जेईई क्लीयर करने के बाद क्या कर सकते हैं?
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Career Options After JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में करीब 11.23 लाख स्टूडेंट्स शामिल रहे थे जिनमें से सिर्फ 26 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल के साथ टॉप रैंक हासिल की है. 99 परसेंटाइल के साथ पास होने वाले भी कई उम्मीदवार रहे हैं. करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई हुए हैं. जेईई मेन परीक्षा के बाद कई स्टूडेंट्स को मनचाहे सरकारी कॉलेज और कोर्स में दाखिला मिल जाता है. मगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे रैंक से पास नहीं हुए हैं सिर्फ परीक्षा को क्वालीफाई कर चुके हैं उनके बीच एक सवाल एडमिशन और सरकारी नौकरी को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. स्टूडेंट्स जेईई परीक्षा के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं. क्या जेईई के बाद सीधे नौकरी लग जाती है? जेईई मेन परीक्षा से क्या सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलते हैं? जेईई मेन एग्जाम में क्वालीफाई करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है या सरकारी नौकरी मिल सकती है? आइए ऐसे ही सवालों के जवाब देते हैं.
नहीं, जेईई मेन परीक्षा में अच्छे अंकों से भी अगर आप पास हो चुके हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सीधे मिल जाए. कॉलेज में एडमिशन लेना और डिग्री हासिल करना भी जरूरी होता है. सीधे शब्दों में कहें तो जेईई मेन सरकारी नौकरी के लिए रास्ते तो खोलता है लेकिन उससे पहले डिग्री हासिल करनी जरूरी होती है. कुछ सरकारी नौकरियां हैं जहां जेईई वालों को स्पेशल एंट्री मिलती है. बिना इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं.
भारतीय सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) यानी TES एंट्री स्कीम के तहत जेईई वालों को स्पेशल एंट्री दी जाती है. ऐसे स्टूडेंट्स जो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ (PCM) के साथ पास आउट होते हैं और जेईई मेन परीक्षा क्वालीफाई कर चुके हैं उन उम्मीदवारों को भारतीय सेना में TES एंट्री स्कीम के तहत स्पेशल एंट्री दी जाती है. हालांकि, एंट्री के तहत सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग कोर्स को पूरा करना होता है. 4 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक पर रखा जाता है.
भारतीय नौसेना में 10+2 (B.Tech) उम्मीदवारों को भी स्पेशल एंट्री मिलती है. अविवाहित पुरुष और महिला आवेदन के बाद अगर सेलेक्ट होते हैं तो 4 साल का बीटेक कोर्स पूरा करने के बाद वो उम्मीदवार बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत कमीशंड पर अफसर बन सकता है. एनटीए की कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के आधार पर इस पद भर्ती में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना होता है.
सीधे और सरल शब्दों में समझाएं तो जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले और पास होने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सेना और नौसेना में स्पेशल एंट्री मिलती है लेकिन उनके लिए पहले बीटेक या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होती है. इसके बाद ही वो सरकारी नौकरी हासिल करने के हकदार हो सकते हैं.
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