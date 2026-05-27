JKSSB Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! 130 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन शुल्क से लेकर पूरा प्रोसेस

JKSSB Recruitment 2026: जम्मू एंड कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की ओर से अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की जारी रही है जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत कुल 130 पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन फीस से लेकर सब कुछ जानते हैं.
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JKSSB Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. जम्मू एंड कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को तमाम पदों पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा और ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को अपना सकते हैं. जम्मू एंड कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर के अलावा 130 पदों पर भर्तियां निकाली है. आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है? कैसे और कहां से आवेदन किया जा सकता है? आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा?
जम्मू एंड कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से अलग-अलग विभागों में भर्तियां निकाली गई हैं. अगर आप भी आवेदन करने का सोच रहे हैं तो इस भर्ती के तहत तय आयु सीमा और एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून से 21 जुलाई 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाना होगा.
10वीं पास
आईटीआई
10+2 पास
डिप्लोमा धारक
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट
कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क तय किया जाता है. जनरल, एएलसी, आईबी, आरबीए, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है.
सबसे पहले जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर Apply Online शो होगा उस लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.
रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म ओपन करें.
सभी मांगी जा रही डिटेल्स को आवेदन फॉर्म में दर्ज करें.
मांगे जा रहे दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें.
फॉर्म जमा करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.
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