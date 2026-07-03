Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /JNU Recruitment 2026: 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन

JNU Recruitment 2026: 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन

JNU Non-Teaching Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने 2026 के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत ग्रुप A, B और C के कुल 267 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आइए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रोसेस संबंधित सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:05 PM IST
JNU Recruitment 2026: 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन
Image Credit: JNU Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड के PCS अधिकारियों को CM धामी का संदेश
dehradun news54 min ago
2
Odisha Textbooks1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
Pakistan1 hr ago
5
mp news1 hr ago