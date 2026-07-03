/JNU Recruitment 2026: 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन

JNU Non-Teaching Recruitment 2026: देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने नॉन-टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) समेत कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. सबसे खास बात ये है कि अलग-अलग पदों के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.
JNU ने भर्ती विज्ञापन को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jnu.ac.in पर जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया अलग-अलग तय की गई है. आइए जेएनयू में नॉन-टीचिंग पद से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
|पद
|न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
|अधिकतम आयु सीमा
|विभिन्न नॉन-टीचिंग पद
|10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बी.ई./बी.टेक, पोस्टग्रेजुएशन (पद के अनुसार)
|40 वर्ष
|एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
|संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री एवं अनुभव
|45 वर्ष
योग्यता के बारे में पदानुसार जानने के लिए जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट jnu.ac.in पर जा सकते हैं. यहां पर भर्ती के नोटिफिकेशन के जरिए वैकेंसी के बारे में विस्तार से जान सकेंगे.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jnunt.samarth.edu.in पर जाएं.
होम पेज पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन करें.
इसके बाद स्क्रीन पर फॉर्म शो होगा उसे ओपन करें और मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें.
संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एप्लिकेशन फीस जमा करें.
आवेदन पत्र जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.
|चरण
|डिटेल्स
|पेपर-1
|150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथेमेटिकल एबिलिटी, हिंदी या अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर अवेयरनेस से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे.
|पेपर-2
|100 अंकों का पेपर होगा जिसमें संबंधित पद से संबंधित 50 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे. हर पद के लिए प्रश्नपत्र अलग होगा.
|स्किल टेस्ट (जहां लागू हो)
|प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों के लिए स्टेनोग्राफी या टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा.
|इंटरव्यू/पर्सनालिटी टेस्ट
|ग्रुप 'A' के पदों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू होगा. अंतिम मेरिट में पेपर-1 और पेपर-2 का 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज दिया जाएगा.