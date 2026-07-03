/JNU Recruitment 2026: 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन

JNU Non-Teaching Recruitment 2026: देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने नॉन-टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) समेत कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. सबसे खास बात ये है कि अलग-अलग पदों के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.