भारतीयों के लिए विदेश में नौकरी का मौका, ये देश दे रहा है वर्क वीजा; क्या है ईयू ब्लू कार्ड के नियम?

Work Visa in Greece: नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन भारत में नहीं विदेश में जॉब करना चाहते हैं? अगर ऐसा है और यूरोपीय देश में नौकरी करने का सोच रहे हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, यूरोपीय देश ग्रीस द्वारा भारतीयों लोगों को काम की तलाश करने से लेकर नौकरी करने तक के लिए वीजा दिया जा रहा है. ग्रीस सरकार विदेशी वर्कर्स को नौकरी करने के लिए टेक और टैलेंट वीजा दे रही है. यहां रहने और काम करने के लिए भी ईयू ब्लू कार्ड दिया जा रहा है. हाई स्किल्स वर्कर्स के लिए ग्रीस में काम करने का मौका है. आइए टेक और टैंलेंट वीजा के अलावा ईयू ब्लू कार्ड के बारे में जानते हैं.

टेक वीजा क्या है?

टेक वीजा उन विदेशी वर्क्स को दिया जाता है जो ग्रीस आकर नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यहां सरकारी रजिस्टर्ड टेक स्टार्टअप के जरिए काम मिला होता है. टेक वीजा से भले ही उन्हें तुरंत काम करने का मौका मिल जाए लेकिन ये तब तक ही वैलिड रहता है जब तक नौकरी है. शर्त ये भी है कि वो कहीं और काम नहीं कर सकते हैं. नौकरी समाप्त होने के बाद वीजा भी एक्सपायर हो जाता है. सरल भाषा में समझाएं तो ये टेक वीजा सिर्फ एक कंपनी में काम के लिए दिया जाता है.

टैलेंट वीजा क्या है?

टैलेंट वीजा, एक ऐसा वीजा है जिसे हासिल करने के बाद विदेशी वर्कर्स ग्रीस में नौकरी की तलाश कर सकते हैं. यहां आकर जॉब देखने की अनुमति मिलती है. शर्त है कि जॉब तलाशने वाले के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा ये सिर्फ जॉब ढूंढ़ने का अवसर देता है. इस वीजा के जरिए जॉब कर नहीं सकते हैं.

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टैलेंट वीजा वाले नौकरी मिलने के बाद क्या करें?

टैलेंट वीजा के जरिए ग्रीस आकर नौकरी तलाशने वालों को अगर यहां जॉब मिल जाती है तो वो वर्क और रेजिडेंस परमिट के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. शुरुआत में दोनों वीजा 12 महीने की वैधता के साथ दिया जाता है. शर्ते पूरी होने के बाद ही यहां की सरकार द्वारा ईयू ब्लू कार्ड दे सकती है.

ईयू ब्लू कार्ड क्या है?

यूरोपीय संघ द्वारा ब्लू कार्ड दिया जाता है जो विदेशी यानी दूसरे देश से रहने या काम करने आए लोगों को परमिट के रूप में दिया जाता है. कार्य और निवास परमिट के तौर पर भी ईयू ब्लू कार्ड को जाना जाता है. यूरोपीय संघ में रहने और काम करने की इच्छा रखने वाले हाई स्किल्स गैर-यूरोपीय संघ प्रोफेशनल्स के लिए ईयू ब्लू कार्ड को डिजाइन किया गया है.

ईयू ब्लू कार्ड के नए नियम क्या है?

नियम की बात करें तो ईयू ब्लू कार्ड के नियम पहले से आसान कर दिए गए हैं जिसकी वैधता को 2 साल की जगह 3 साल कर दिया गया है. इसके अलावा आवेदकों के पास ब्लू कार्ड के एक्सपायर होने के 3 महीने बाद तक भी रिन्यूअल का मौका है. इससे पहले ईयू ब्लू कार्ड एक्सपायरी डेट के बाद 3 महीने के अंदर ही रिन्यू करवाना पड़ता है.

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