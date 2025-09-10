नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए 58 पदों पर वैकेंसी; 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 1,12,400 तक! जानें प्रोसेस
NIT Non Teaching Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर. एनआईटी जालंधर ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:54 PM IST
NIT Non Teaching Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर. एनआईटी जालंधर ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार NIT की ऑफिशियल वेबसाइट nitj.ac.in पर जाकर इसके लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2025 है. 

रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
UR/OBC-NCL/EWS- 1500 रुपये
SC/ST/PwBD/महिला उम्मीदवार- 1000 रुपये

पदों की डिटेल्स

  • टेक्निकल असिस्टेंट-7

  • जुनियर इंजीनियर- 1

  • एसएएस असिस्टेंट (SAS ASSISTANT)-2

  • लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट- 2

  • सुपरिडेंट- 8

  • सीनियर स्टेनोग्राफर- 2

  • फॉर्मेसिस्ट- 1

  • स्टेनोग्राफर- 2

  • सीनियर टेक्निशियन- 7

  • टेक्निशियन- 16

  • जुनियर असिस्टेंट- 6

टोटल- 58

कितनी मिलेगी सैलरी?

  • टेक्निकल असिस्टेंट-35,400-1,12,400

  • जुनियर इंजीनियर- 35,400-1,12,400

  • एसएएस असिस्टेंट (SAS ASSISTANT)-35,400-1,12,400

  • लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट- 35,400-1,12,400

  • सुपरिडेंट- 35,400-1,12,400

  • सीनियर स्टेनोग्राफर- 29,200-92,300

  • फॉर्मेसिस्ट- 29,200-92,300

  • स्टेनोग्राफर- 25,500-81,100

  • सीनियर टेक्निशियन- 25,500-81,100

  • टेक्निशियन- 25,500-81,100

  • जुनियर असिस्टेंट- 21,700-69,100

कौन कर सकता अप्लाई?
इन अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता तय की गई है. टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, और लाइब्रेरी असिस्टेंट जैसे पदों के लिए B.E., B.Tech, MCA या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए. वहीं, सुपरिटेंडेंट और एसएएस असिस्टेंट पदों के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा सीनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट जैसे पदों के लिए 12वीं पास होना काफी है लेकिन आपके पास टाइपिंग या स्टेनो की स्किल्स होनी चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. 

कैसे करें अप्लाई?

  • सबसे पहले आपको NIT जालंधर की ऑफिशियल वेबसाइट nitj.ac.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर पर Non-Faculty सेक्शन में जाकर Advertisement No. 01/2025 से 12/2025 for Recruitment of Non-Faculty Post वाला क्लिक करना है. 

  • अब Click here for Online Application Form पर क्लिक करें.

  • अब मांगी डिटेल्स के साथ फॉर्म को अच्छे से भर लें.

  • आखिरी में अपने डॉक्यूमेंट्स, फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

नोटिफिकेशन लिंक- 

