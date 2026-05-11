Jobs in Israel: 10वीं पास के लिए इजराइल में 3500 भर्तियां, सैलरी 2 लाख रुपये महीना; जानें शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

Home Based Caregiver Jobs in Israel: क्या आप 10वीं पास हैं और विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, इजराइल में करीब 3500 पदों पर भर्ती निकली है जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकती है. आइए इजराइल में निकली भर्तियों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Trending Photos
Home Based Caregiver Jobs in Israel: अगर आप 10वीं पास हैं और विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. इजराइल में 3500 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक उम्मीदवार होम-बेस्ड केयरगिवर पद पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो कम योग्यता में बेहतर कमाई और विदेश में काम करने का अवसर चाहते हैं. बिहार बांका जिला नियोजनालय द्वारा होम-बेस्ड केयरगिवर के 3500 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस नौकरी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड को अपनाना होगा. आवेदकों को आवेदन पत्र लास्ट डेट तक कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. इजराइल में 3500 केयरगिवर्स की भर्ती के लिए कुछ शर्तें हैं जिसके तहत योग्य उम्मीदवार को हर महीने करीब 2 लाख रुपये मिलने वाली नौकरी हासिल हो सकेगी.
इजराइल में होम-बेस्ड केयरगिवर की नौकरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और अंग्रेजी भाषा भी जरूरी है. इसके अलावा केयरगिवर ट्रेनिंग का अनुभव भी मांगा जा रहा है. कम से कम 990 घंटे का सर्टिफिकेट या नर्सिंग होनी चाहिए. इसके अलावा फिजियोथेरेपी, नर्स असिस्टेंट या बीएससी नर्सिंग, GDA, GNM, ANM और पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव हो.
इजराइल में होम बेस्ड केयरगिवर के कुल पदों की संख्या 3500 है. 24 मई 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया को नहीं अपना सकते हैं. कम से कम 25 साल और अधिकतम 45 साल के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कम से कम 3 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट होना चाहिए.
इजराइल में होम-बेस्ड केयरगिवर की नौकरी के लिए आवेदन पत्र या बायोडाटा को जिला नियोजनालय बांका कार्यालय में जमा करना होगा. 24 मई के बाद आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा. अगर आप रेज्यूमे जमा कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें आपकी सभी डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए. सही फोन नंबर और ईमेल आईडी समेत एड्रेस की डिटेल्स एक दम सही होनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए ही आप से संपर्क किया जाएगा.
इजराइल में होम-बेस्ड केयरगिवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदक को इंटरव्यू क्लीयर करना होगा. इसके बाद हर महीने करीब 2 लाख रुपये (6443.85 NIS) सैलरी मिल सकती है. ये नौकरी 2 साल के लिए है. काम की अवधि पूरी हो जाने के बाद उम्मीदवार चाहे तो वो अवधि को आगे भी बढ़ा सकते हैं. सैलरी के अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. खाने-पीने और रहने की सुविधाएं दी जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपये सैलरी के साथ-साथ रहना और खाना पीना मुफ्त होगा.
ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 12वीं पास के लिए शानदार मौका, अभी से शुरू कर दें सरकारी नौकरी के लिए 3 भर्तियों की तैयारी