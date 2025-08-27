Jobs in Russia: रूस में नौकरी करने का शानदार मौका! 10 लाख निकली Vacancy, जानें किन वर्कर्स की देश को जरूरत?
Advertisement
trendingNow12898177
Hindi Newsनौकरी

Jobs in Russia: रूस में नौकरी करने का शानदार मौका! 10 लाख निकली Vacancy, जानें किन वर्कर्स की देश को जरूरत?

Jobs in Russia: रूस में भारतीयों के लिए नौकरी करने का अवसर है. देश की ओर से भारत के लोगों को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है और बड़े पैमाने पर वहां भर्ती हो सकते हैं, आइए जानते हैं किन लोगों के रूस में नौकरी का अवसर है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jobs in Russia: रूस में नौकरी करने का शानदार मौका! 10 लाख निकली Vacancy, जानें किन वर्कर्स की देश को जरूरत?

Jobs in Russia: रूस की कंपनियों को भारतीय वर्कर्स की काफी जरूरत है और बड़े पैमाने पर वैकेंसी खाली भी है. हाल ही में TASS से बातचीत के दौरान भारत के राजदूत विनय कुमार ने जानकारी दी कि रूक में वर्कर्स चाहिए और भारत में बेहतरीन स्किल वर्कर्स हैं. इसलिए वर्तमान में रूसी नियम-कानून समेत कोटा के दायरे के अंतर्गत रूस की कंपनियां भारतीयों को नौकरी दे रही है. मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित रूस की कंपनियों की ओर से इच्छा जताई गई है कि वो भारतीय नागरिकों को जॉब पर रखेगी.

यहां खाली है जगह

जानकारी के अनुसार रूस में कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादातर भारतीय आ रहे थे लेकिन अब जरूरत मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की ओर ज्यादा है. दूतावासों पर भी काम का बोझ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय नागरिक नौकरी करने आ रहे हैं. राजदूत का कहना है कि भारत से काम करने आने जाने वालों के पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने से लेकर अन्य सर्विस का काम करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीयों के लिए रूस में 10 लाख पद खाली

बढ़ती मांग के चलते भारत के दूतावास और वाणिज्य दूतावास पर वर्कलोड बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करने में लगे हुए है. वर्कर्स की सहायता के लिए येकातेरिनबर्ग में एक नए महावाणिज्य दूतावास भी खोला जा सकता है. सूत्र के अनुसार साल 2025 के आखिरी तक 10 लाख भारतीय एक्सपर्ट्स रूस आएंगे. सभी स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र में आ सकते हैं.

किन वर्कर्स की रूस को जरूरत?

जानकारी के अनुसार रूस को स्किल वर्कर्स की जरूरत है. रूस के स्वेर्दलोव्स्क में भारतीय जाएंगे और ये जगह हेवी इंडस्ट्रीज और मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए जानी जाती है. यहां कई फैक्ट्री हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादातर स्किल वर्कर्स की जरूरत है और इस समय इन वर्कर्स की कमी है. इसकी वजह ये है कि युवाओं को अब कारखानों में काम करना पसंद नहीं है. इसलिए रूस में भारतीयों को नौकरी का अवसर दिया जा रहा है. बेहतरीन स्किल वाले नौकरी करने का प्लान बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IOCL Engineer Recruitment 2025: इंडियन ऑयल ने 1,60,000 रुपये तक की सरकारी नौकरी में निकाली भर्ती, जानें कैसे, कौन और कब तक कर सकेगा आवेदन?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

JobsRussia

Trending news

पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
;