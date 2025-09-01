30 से 45 साल वालों के लिए नौकरी का मौका; सैलरी 67,700 तक! जानें एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Sarkari Naukari: सुप्रीम कोर्ट में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. नीचे खबर में रजिस्ट्रेशन करने की डायरेक्ट लिंक दी गई है. आवेदन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

कोर्ट मास्टर के इन पदों के लिए वो उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकता है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हो. इसके अलावा कम से कम 5 साल का काम में अनुभव हो. वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास लॉ की डिग्री होगी, उन्हें ज्यादा वेटेज दिया जाएगा. कैंडिडेट्स की उम्र 30 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए.

कैसे होगा सेलेक्शन?

कोर्ट मास्टर पद पर सेलेक्शन के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा, कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट कैंडिडेट्स को देना होगा. इसके अलावा लास्ट में इंटरव्यू राउंड होगा.

पदों की डिटेल्ट कैटेगरी वाइज

अनारक्षित (Unreserved)-16

अनुसूचित जाति- 4

अनुसूचित जनजाति-2

ओबीसी-एनसीएल-8

कुल- 30

अपडेट जारी है..

