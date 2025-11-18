Jobs in UK: विदेश में पढ़ाई के साथ नौकरी का सपना सच! ब्रिटेन सरकार दे रही है इनोवेटर फाउंडर वीजा, जानें क्या है और कैसे मिलेगा फायदा?

Jobs in UK for Indians: ब्रिटेन की ओर से छात्रों को अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कई अलग-अलग तरह के वीजा दिए जाते हैं. इसका लाभ भारतीय छात्रों को भी दिया जाता है. यहां अब तक एक वीजा देश को छोड़ने के बाद फिर लौटने पर दिया जाता था जिसे भारतीय छात्र, स्टूडेंट वीजा के बाद हासिल कर सकेंगे. ऐसे में पढ़ाई के साथ उसी देश में नौकरी का सपना सच भी हो सकेगा. नए नियमों को 25 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा. ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय छात्रों को इनोवेटर फाउंडर वीजा दिया जाएगा, आइए पहले जान लेते हैं कि ये क्या है, नियम और फायद क्या हैं?

क्या होता है इनोवेटर फाउंडर वीजा?

सबसे पहले इनोवेटर फाउंडर वीजा के बारे में जान लेते हैं जो कि विदेशी छात्रों को दिया जाता है. ब्रिटेन सरकार की ओर से इनोवेटर फाउंडर वीजा उन छात्रों को दिया जाता है जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने आते हैं और कोई इनोवेटिव बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. इस वीजा को देकर छात्र को इनोवेटिव बिजनेस चलाने की इजाजत दी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आसानी से नहीं मिलता इनोवेटिव फाउंडर वीजा

इनोवेटिव फाउंडर वीजा सिर्फ वो विदेशी छात्र हासिल कर सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया हो जो जॉब मार्केट में मौजूद दूसरे बिजनेस बिल्कुल अलग हो. इतना काफी नहीं, एक मान्यता प्राप्त संस्था से उस बिजनेस आइडिया को मंजूरी भी मिलनी चाहिए. ये संस्थान एंडोर्सिंग बॉडी के रूप में जानी जाती है.

नहीं जाना पड़ेगा देश से बाहर

नए नियम के लागू होने से पहले छात्रों को अगर कोई बिजनेस ब्रिटेन में शुरू करना है तो उसकी शुरुआत से पहले उन्हें देश से बाहर जाना पड़ता था और फिर से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता था. हालांकि, नए नियम के कारण विदेशी छात्र स्टूडेंट वीजा से डायरेक्ट इनोवेटर फाउंडर वीजा पर हासिल कर सकते हैं. इसके लिए देश छोड़कर फिर से वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

बिना आवेदन के भी बिजनेस शुरू करने का मौका

विदेशी छात्र या काम करने आए लोगों को पहले स्टार्टअप वीजा के लिए आवेदन करना होता था जिसके बाद वो ब्रिटेन में काम कर पाते थे, लेकिन ये बंद हो चुका है. अब इनोवेटर फाउंडर वीजा की शुरुआत हुई है. ऐसे में विदेशी छात्र ने आवेदन प्रोसेस से पहले भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

क्या हैं इनोवेटिव फाउंडर वीजा की शर्तें?

इनोवेटिव फाउंडर वीजा पर विदेशी छात्र तभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं जब वो सेल्फ एंप्लॉयड हो. इसके लिए इनोवेटर फाउंडर रूट के लिए आवेदन करना होगा. ध्यान रहे कि छात्र द्वारा तभी आवेदन किया जाएगा जब वो किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो. बिजनेस शुरू करने के आवेदन को एंडोर्सिंग बॉडी से मान्यता मिलनी जरूरी है.

ये भी पढ़ें- Indian Students in US: अमेरिका में करियर बनाने में चीन पीछे, भारतीय छात्रों ने मारी बाजी; इतने प्रतिशत हुई बढ़ोतरी