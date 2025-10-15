Advertisement
Jobs in UK: बिना डिग्री के विदेश में मिलेगी नौकरी... ये देश खुद कर रहा है भारतीयों की भर्ती, ऐसे मिल रही है ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब

Jobs in UK for Indian Workers: क्या आप भी विदेश जाकर कमाई करना चाहते हैं लेकिन डिग्री न होने की वजह से ये एक सपना ही रह जाएगा, ऐसा सोचते हैं? तो चिंता न करें क्योंकि ये देश भारतीयों की भर्ती कर रहा है.

Oct 15, 2025
Jobs in UK for Indian Workers: हर कोई एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है और इसके लिए तमाम तरह की कोशिश भी करता है. भारत के अलावा अन्य देश में नौकरी करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए समस्या तब बढ़ जाती है जब उनके पास विदेश जाने के लिए योग्य डिग्री नहीं होती है. अगर आप भी उनमें से हैं जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन डिग्री नहीं है तब भी आपके लिए ब्रिटेन में नौकरी के अवसर हैं.

दरअसल, ब्रिटेन में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां वर्कर्स की भारी कमी हो गई है और जरूरत होने के कारण स्किल वर्कर्स की मांग बढ़ चुकी है. ब्रिटेन में नई माइग्रेशन स्कीम के तहत 82 मिड स्किल वाली नौकरियों की लिस्ट जारी की गई है. उस स्किल विदेशी वर्कर्स को टेंपरेरी वर्क वीजा मिलेगा. ऐसे में भारतीय वर्कर्स भी ब्रिटेन में जॉब कर सकते हैं.

5 साल के लिए मिल सकेगा भारतीयों को वीजा

ब्रिटेन में इंजीनियरिंग, टेक्निकल, लॉजिस्टिक फील्ड में वर्कर्स की कमी बताई जा रही है और इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने वर्करों की भर्ती का ऐलान किया है. माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी (MAC) की ओर से 82 मिड स्किल जॉब की लिस्ट को तैयार किया है. ऐसे में सिर्फ वो भारतीय वर्कर्स योग्य हैं जिन्हें स्किल का अच्छा ज्ञान हो. अगर डिग्री भी नहीं है लेकिन अंग्रेजी आती है तो आपके लिए ब्रिटेन में नौकरी मिलना आसान हो सकती है.

ब्लू कॉलर वर्कर्स को मिलेगी नौकरी

ब्रिटेन में ब्लू कॉलर वर्कर्स की जरूरत बढ़ चुकी है. ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. ब्रिटेन की ओर से नौकरी के लिए 3 से 5 साल की अवधि के लिए वर्क वीजा दिया जाएगा. इस वीजा को परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पर योग्य नहीं माना जाएगा.

Study Abroad: विदेश से करनी है पढ़ाई? यहां पढ़ना-रहना, खाना बिल्कुल फ्री; अलग से हर महीने मिलेंगे 42000 रुपये

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Jobs in UK

