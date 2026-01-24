Advertisement
Join Indian Air Force Bharti: 1 फरवरी तक मौका... भारतीय वायुसेना में एयरमैन की भर्ती, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Join Indian Air Force Airmen Recruitment 2026: भारतीय सेना में नौकरी का सपना देख रहे युवा इंडियन एयरफोर्स में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए एयरमैन के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:52 PM IST
Join Indian Air Force Airmen Recruitment 2026 online application process

Join Indian Air Force Airmen Recruitment 2026: भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग भारतीय वायुसेना भी है जो देश के लिए वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का काम करती है. भारतीय सेना में भर्ती का इरादा रखने वाले युवा इंडियन एयर फोर्स में जुड़ने का सोच सकते हैं. यहां एयरमैन पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप देश की सेवा का सपना देखते हैं और भारतीय वायुसेना में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा मौका है. किन योग्यता वालों की भारतीय वायुसेना में भर्ती हो सकती है? इसके कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए भारतीय वायुसेना में एयरमैन की भर्ती से संबंधित जानकारी जान लेते हैं.

Indian Air Force Vacancy Last Date

भारतीय वायु सेना एयरमैन इनटेक भर्ती के लिए Airmen 01/2027 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चेक कर सकते हैं. 12 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया चालू है जिसके लिए अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं.

किन योग्यता वालों को मिल सकती है इंडियन एयरफोर्स में नौकरी?

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इंटरमीडिएट या इसके जैसा कोई एग्जाम में पास होना जरूरी.
  • केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के सब्जेक्ट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए.
  • न्यूनतम 2 साल का वोकेशनल कोर्स जिनमें मुख्य सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए.
  • 152 सेमी हाइट
  • न्यूनतम उम्र 20 साल वालों को 1.6 किमी की दौड़ 7 मिनट पूरी करनी होगी.
  • अधिकतम उम्र 21 साल वालों को 1.6 किमी की रनिंग 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा.
  • रनिंग के अलावा सिटअप, पुशअप और स्क्वैट्स भी करना आना चाहिए.

डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी के लिए उम्मीदवार के पास 10+2 या इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होना जरूरी है. इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है. डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी में 50 प्रतिशत अंकों का होना जरूरी.

कहां और कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर जाने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें.
  3. नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड को एंटर करके रजिस्ट्रेशन कर लें.
  4. लॉगिन करने के बाद एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकेंगे.
  5. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा जो आवेदन पत्र के साथ होगा.
  6. मांगी जा रही डिटेल्ट को एंटर करने के अलावा दस्तावेजों को सब्मिट कर दें.
  7. आखिर में फॉर्म को भी सब्मिट कर दें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Join Indian Air Force

