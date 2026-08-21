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Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में NCC की स्पेशल भर्ती, महिलाओं के लिए आवेदन की आज आखिरी डेट

Join Indian Army Recruitment: भारतीय सेना ने NCC स्पेशल एंट्री स्कीम (अप्रैल 2027 कोर्स) के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आइए भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 21, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:13 AM IST
Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में NCC की स्पेशल भर्ती, महिलाओं के लिए आवेदन की आज आखिरी डेट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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