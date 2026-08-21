Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में NCC की स्पेशल भर्ती, महिलाओं के लिए आवेदन की आज आखिरी डेट

Join Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने की चाह रखने वाली अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए NCC 125वीं स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. योग्य महिला उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है. 21 अगस्त 2026 के बाद आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा और फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगी. इस स्पेशल भर्ती अभियान के माध्यम से योग्य महिला कैडेट्स को बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे SSB इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिल रहा है.
NCC महिला कैडेट्स जिनके पास 'C' सर्टिफिकेट है वो इस भारतीय सेना में अधिकारी कमीशन का पद हासिल कर सकती है. इसके लिए योग्य और इच्छुक महिला अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा.
भारतीय सेना की NCC 125वें स्पेशल एंट्री स्कीम (अप्रैल 2027 कोर्स) के तहत पुरुष और महिला अभ्यर्थियों दोनों के लिए भर्ती निकली है लेकिन 20 अगस्त तक पुरुष उम्मीदवारों के पास आवेदन का मौका था. जबकि, महिला उम्मीदवारों के पास 21 अगस्त 2026 तक आवेदन का मौका है.
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या अंतिम सेमेस्टर में हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन शर्त है कि उन्होंने पिछले सभी सालों या सेमेस्टर में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हों.
अभ्यर्थी के पास NCC के सीनियर डिवीजन / विंग का 'C' सर्टिफिकेट होना चाहिए. 'C' सर्टिफिकेट परीक्षा में न्यूनतम 'B' ग्रेड होना चाहिए. इसके अलावा अभ्यर्थी ने NCC के सीनियर डिवीजन / विंग में कम से कम 2 साल की सेवा की हो.
सिर्फ अविवाहित महिला अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं. इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो.
न्यूनतम आयु: 19 साल
अधिकतम आयु: 25 वर्ष
जन्म तिथि सीमा: अभ्यर्थी का जन्म 02 जनवरी 2002 से 01 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए.
सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'NCC 125th Special Entry Scheme April 2027 Course' शो होगा.
अप्लाई पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लॉगिन करें.
इसके बाद आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स दर्ज करें और मांगे जा रहे दस्तावेजों को जमा करें.
इसके बाद आगे की प्रक्रिया को फॉलो करें, आखिर में फॉर्म जमा कर दें.
इसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य में जरूरत हो सकती है, अपने पास सुरक्षित रखें. भर्ती से संबंधित अन्य या अधिक जानकारी के लिए आप इस भर्ती के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. इसके लिए इस लिंक (Indian Army Job) पर क्लिक करें.