Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में NCC की स्पेशल भर्ती, महिलाओं के लिए आवेदन की आज आखिरी डेट

Join Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने की चाह रखने वाली अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए NCC 125वीं स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. योग्य महिला उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है. 21 अगस्त 2026 के बाद आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा और फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगी. इस स्पेशल भर्ती अभियान के माध्यम से योग्य महिला कैडेट्स को बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे SSB इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिल रहा है.