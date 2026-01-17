Join Indian Navy: भारतीय नौसेना में 10+2 और जेईई मेन परीक्षा वालों की भर्ती! योग्यता से लेकर जानें आवेदन का तरीका

Join Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. इंडियन नेवी में जेईई वालों के लिए आवेदन का मौका है. 10+2 (B.Tech) कैडेट एंट्री स्कीम के तहत उम्मीदवारों को नेवी में जुड़ने का मौका मिलता है. आवेदन के लिए बस कुछ दिन बाकी है. 19 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मिल सकती है. किन उम्मीदवारों के लिए आवेदन का मौका मिल रहा है. आइए योग्यता, आवेदन का प्रोसेस और चयन प्रक्रिया जानते हैं.

Join Indian Navy: भारतीय नौसेना में नौकरी का मौका

अविवाहित महिला और पुरुष उम्मीदवार नेवी के साथ करियर बना सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत कमीशंड ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा. इसके लिए उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में चार का बीटेक कोर्स करना होगा. इंडियन नेवी के जरिए एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में भर्ती की जाएगी. कुल 44 पदों पर भर्ती निकली है. 3 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Indian Navy Vacancy Age Limit: आयु सीमा

भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम उम्र 19 और अधिकतम 17 साल होनी चाहिए. ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जनवरी 2007 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है वो आवेदन के लिए योग्य हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Indian Navy Eligibility: किन योग्यता की जरूरत

इस भर्ती के लिए 10+2 मान्य हैं. ऐसे उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हैं या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 70% अंक है और अंग्रेजी में 50 फीसदी अंक है तो वो आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वो उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बी.ई या बीटेक किया और साथ में JEE Main 2025 परीक्षा में पास रहे हो.

क्या है चयन प्रक्रिया?

आवेदन किए जाने वाले उम्मीदवारों में अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद एसएसबी इंटरव्यू लिया जाएगा. इस भर्ती के लिए किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे.

Indian Navy Recruitment: कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं. यहां होमपेज पर भर्ती से संबंधित एक्टिव लिंक शो हो जाएगा. भारतीय नौसेना बीटेक प्रवेश योजना में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा. यहां नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज रजिस्टर कर लें और फिर लॉगिन करें. स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा इसमें सभी डिटेल्स एंटर कर दें जो मांगी जाए. इसके बाद नाम, जन्मतिथि, 12वीं की मार्कशीट, JEE स्कोर जैसी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करें. लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू करें. आखिर में आवेदन पत्र को सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Bank Jobs Recruitment: सरकारी बैंक में नौकरी का अवसर... आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता से लेकर सैलरी तक सब डिटेल्स यहां