झारखंड सिविल सेवा परीक्षा आवेदन की बढ़ी तारीख, 103 पदों पर भर्ती का मौका, कर लें अप्लाई

झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी बढ़ा दी है. आयोग ने ये फैसला कार्मिक विभाग के निर्देश पर लिया है जिसे बाद  अब उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए लंबा समय मिल गया है.  

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:39 PM IST
झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी बढ़ा दी है. अब आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 9 मार्च 2026 कर दी गई है. अभ्यर्थी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 103 पद भरे जाएंगे और परीक्षा प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. ये फैसला कार्मिक विभाग के निर्देश पर लिया है जिससे कई अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा. 

आवेदन की नई तारीख
पहले आवेदन की आखिरी तारीख कम थी जिसे अब बढ़ाकर 9 मार्च 2026 कर दिया गया है. प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को होगी जिसके अगले दिन यानी 13 अप्रैल को मॉडल आंसर जारी किए जा सकते हैं. अगर किसी उम्मीदवार को जवाब पर आपत्ति रेजिस्टर करनी है तो वो 13 से 22 अप्रैल के बीच अपनी बात रख सकता है.

उम्र सीमा 
झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को लेकर पहले काफी विवाद भी हुआ था. आयोग ने अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2022 से और न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2026 के आधार पर तय की थी. इस पर कई अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए और मामला कोर्ट तक पहुंचा गया था. बाद में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों को उम्र में राहत दी जाएगी.

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती में कुल 103 पद हैं. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें रखी की गई हैं. सामान्य वर्ग के लिए 50 पद रखे गए हैं तो अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 6 पद दिए गए हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती
इस परीक्षा के जरिए बहुत से बड़े पदों पर भर्ती की जाएगी. सबसे ज्यादा 42 पद पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के हैं. उपसमाहर्ता के 28 पद, सहायक नगर आयुक्त और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के 10-10 पद हैं. इसके अलावा प्रोबेशन पदाधिकारी, सहायक निदेशक और अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी.

योग्यता और चयन प्रक्रिया
इस परीक्षा में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो. उम्मीदवार को चयन तीन चरणों में होगा जिसमें पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस और इसके बाद इंटरव्यू.  मेंस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी है.  इसके अलावा बाकी पेपर मिलाकर कुल 950 अंक होंगे. अंत में मेंस और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल चयन होगा.

उम्र सीमा और छूट
अलग-अलग वर्गों के लिए उम्र सीमा अलग तय की गई है. अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 साल है.  महिलाओं के लिए ये 38 साल तक है. एससी और एसटी वर्ग के लिए 40 साल की सीमा रखी गई है. EWS वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है. दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल और पूर्व सैनिकों को 5 साल की छूट दी जाएगी.

फिजिकल फिटनेस है जरूरी
कुछ पदों के लिए शारीरिक मापदंड भी तय किए गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई करीब 162 से 165 सेमी और सीना 79 से 81 सेमी होना चाहिए.  वहीं कुछ पदों के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 से 155 सेमी तय की गई है.

