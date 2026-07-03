/Job Calendar July 2026: इस महीने बंपर सरकारी भर्तियां, बैंक से लेकर प्लाटून कमांडर तक निकली वैकेंसी; 20 जुलाई से पहले करें आवेदन

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (BOI) आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है. दरअसल, बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये भर्ती अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है, जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही, पद के अनुसार 3 से 7 साल का संबंधित कार्य अनुभव भी जरूरी है. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है.