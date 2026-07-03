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Job Calendar July 2026: इस महीने बंपर सरकारी भर्तियां, बैंक से लेकर प्लाटून कमांडर तक निकली वैकेंसी; 20 जुलाई से पहले करें आवेदन

Job Calendar July 2026: अगर आप जुलाई 2026 में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है. बैंक, रेलवे, होमगार्ड, रक्षा सेवाओं और अन्य सरकारी विभागों में हजारों पदों पर आवेदन चल रहे हैं. आइए कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में जानते हैं जिसके लिए 20 जुलाई से पहले-पहले आवेदन करना होगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:32 PM IST
Job Calendar July 2026: इस महीने बंपर सरकारी भर्तियां, बैंक से लेकर प्लाटून कमांडर तक निकली वैकेंसी; 20 जुलाई से पहले करें आवेदन
Image Credit: July 2026 Government JobsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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