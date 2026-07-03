/Job Calendar July 2026: इस महीने बंपर सरकारी भर्तियां, बैंक से लेकर प्लाटून कमांडर तक निकली वैकेंसी; 20 जुलाई से पहले करें आवेदन

Job Calendar July 2026: अगर आप जुलाई 2026 में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है. बैंक, रेलवे, होमगार्ड, रक्षा सेवाओं और अन्य सरकारी विभागों में हजारों पदों पर आवेदन चल रहे हैं. आइए कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में जानते हैं जिसके लिए 20 जुलाई से पहले-पहले आवेदन करना होगा.
July Government Jobs 2026: जुलाई 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए ये महीना काफी खास साबित हो सकता है. बैंकिंग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) समेत कई सरकारी विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. खास बात ये है कि इनमें से कई बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से पहले ही समाप्त हो जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके पास यह शानदार मौका है.
इन भर्तियों में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएश, अनुभवी प्रोफेशनल और विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कुछ भर्तियों में लिखित परीक्षा होगी, जबकि कुछ में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा. जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म भर दें क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों के कारण आवेदन करने में परेशानी हो सकती है. आइए जुलाई 2026 की उन 5 बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में जिनकी आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से पहले बंद होने वाली है.
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (BOI) आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है. दरअसल, बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये भर्ती अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है, जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही, पद के अनुसार 3 से 7 साल का संबंधित कार्य अनुभव भी जरूरी है. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गनाइजर के कुल 295 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट योग्यता मान्य होगी. इसके अलावा अभ्यर्थी के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी वर्कर बनने का शानदार मौका दिया है. प्रदेश के बागपत, कन्नौज, बिजनौर, मेरठ, कानपुर नगर और ललितपुर जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के कुल 1160 पदों पर भर्ती निकाली गई है. महिला एवं बाल विकास विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन जारी है. अभ्यर्थी का संबंधित जिले का निवासी होना और 12वीं पास होना जरूरी है. इस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा. जिला अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की गई है.
ललितपुर के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2026, कानपुर नगर और बिजनौर के लिए 15 जुलाई 2026, कन्नौज और बागपत के लिए 16 जुलाई 2026, जबकि मेरठ के लिए 17 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 1500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है. इस भर्ती के माध्यम से 1446 नियमित (Regular) और 54 बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. वहीं, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 तय की गई है. भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक (Prelims) परीक्षा अगस्त 2026 और मुख्य (Mains) परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE) 2026 के तहत ग्रुप B और ग्रुप C के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार अवसर है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश के विभिन्न AIIMS संस्थानों और अन्य भागीदार संस्थानों में कुल 1484 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. AIIMS CRE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.