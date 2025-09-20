KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल
Advertisement
trendingNow12929988
Hindi Newsनौकरी

KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

KGB Recruitment 2025 Notification: कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KGB) ने क्लर्क और मैनेजर के विभिन्न 1425 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे जल्दी आवेदन कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

Karnataka Gramin Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KGB) ने क्लर्क और मैनेजर के अलग-अलग 1425 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट karnatakagrameenabank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2025 निर्धारित की कई है. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्दी अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन 1425 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क)- 800 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 500 पद

  • मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 125 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कन्नड़ भाषा की जानकारी होनी चाहिए.  

आयु सीमा 

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

  • ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) - 18 से 28 साल

  • असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 18 से 30 साल

  • मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 21 से 32 साल

आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल, OBC - 850 रुपए

  • SC, ST, PWD - 175 रुपए

चयन प्रक्रिया

  • प्रीलिम्स एग्जाम

  • मेन्स एग्जाम

  • इंटरव्यू

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: WBPDCL में ओवरमैन और माइनिंग सिरदार के 209 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

इतनी होगी सैलरी 

  • ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) - 35,000 से 37,000 रुपए प्रति महीने 

  • असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 75,000 से 77,000 रुपए प्रति महीने 

  • मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 65,000 से 67,000 रुपए प्रति महीने 

उम्मीदवारों को सैलरी के साथ अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट karnatakagrameenabank.com पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवारों योग्यता और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: TSLPRB Recruitment 2025: यहां ड्राइवर और लेबर के 1743 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, इतनी होगी सैलर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Karnataka Gramin Bank Recruitment 2025KGB Recruitment 2025

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;