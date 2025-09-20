KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

Karnataka Gramin Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KGB) ने क्लर्क और मैनेजर के अलग-अलग 1425 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट karnatakagrameenabank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2025 निर्धारित की कई है. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्दी अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 1425 पदों पर निकली वैकेंसी

ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क)- 800 पद

असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 500 पद

मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 125 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कन्नड़ भाषा की जानकारी होनी चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) - 18 से 28 साल

असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 18 से 30 साल

मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 21 से 32 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल, OBC - 850 रुपए

SC, ST, PWD - 175 रुपए

चयन प्रक्रिया

प्रीलिम्स एग्जाम

मेन्स एग्जाम

इंटरव्यू

इतनी होगी सैलरी

ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) - 35,000 से 37,000 रुपए प्रति महीने

असिस्टेंट मैनेजर (ऑफिसर स्केल-I) - 75,000 से 77,000 रुपए प्रति महीने

मैनेजर (ऑफिसर स्केल-II) - 65,000 से 67,000 रुपए प्रति महीने

उम्मीदवारों को सैलरी के साथ अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट karnatakagrameenabank.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवारों योग्यता और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

