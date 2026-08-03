/NEET के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा विवाद, OMR और Question Paper नंबर न मिलने पर मचा बवाल; परीक्षा छोड़ हजारों छात्रों ने किया हंगामा!

Karnataka Police Recruitment Exam Controversy: पिछले कुछ दिनों से छात्र और उनके द्वारा किए जा रहे विवादों की चर्चाएं हो रही हैं. जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन अभी भी चर्चाओं में हैं. पेपर लीक और फिर रिजल्ट घोषित होने के बाद नीट ओएमआर का विवाद भी चल रहा है. इस बीच एक और ओएमआर से जुड़ा मामला सामने आया है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित नहीं बल्कि पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, कर्नाटक सिविल पुलिस कॉन्स्टेबल की 3,991 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया. कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की ओर से ये परीक्षा 2 अगस्त, 2026 को पूरे राज्य के 800 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थी. कर्नाटक के विजयपुरा के एक एग्जाम सेंटर में उस वक्त छात्रों का हंगामा शुरू हो गया जब उन्हें प्रश्न पत्र के बाद ओएमआर शीट दी गई.
विजयपुरा में स्थित टिकोटा शारदाम्बा PU कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों ने बीच परीक्षा हंगामा किया. OMR शीट का नंबर प्रश्न पत्र के नंबर से नहीं मिल रहा था तो बच्चों के बीच तनाव पैदा हुआ और उनमें से कुछ छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी. इसके बाद वो एग्जाम केंद्र से बाहर आए और हंगामा करने लगे. पुलिस के लिए भी छात्रों की भीड़ को काबू करना मुश्किल होने लगा. इस विवाद के बाद कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की ओर से भी स्पष्टिकरण दिया गया.
#WATCH | Vijayapura, Karnataka | Tensions flared after students appearing for the Police Constable exam at Tikota Sharadamba PU College exam centre noticed that the number on the OMR sheet given to them did not match the number on the question paper, casuing some students to… https://t.co/BVeGEFFSWw pic.twitter.com/3bRyBamoYi
— ANI (@ANI) August 3, 2026
बाद में कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक द्वारा कहा गया कि 'आधिकारिक सूचनाओं, निर्देश पुस्तिकाओं या मौखिक निर्देशों में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि OMR नंबर और प्रश्न पत्र का नंबर एक ही होना चाहिए.' उन्होंने आगे बताया कि 'OMR आंसर शीट में प्रश्न पत्र सीरीज कोड होता है और वर्जन कोड भरने का प्रावधान है.'
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा ये जानकारी दी गई कि OMR नंबर और प्रश्न पत्र का नंबर अलग-अलग हो सकते हैं. एक जैसे होने को लेकर न कोई नियम है और कोई जरूरत है. इसमें सीरीज कोड और वर्जन कोड होता है. ऐसे में कहा जा रहा है कि बीच परीक्षा में छात्रों का यूं उठ जाना और फिर हंगामा करना सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भ्रम के कारण था. इस परीक्षा को 2 अगस्त 2026 के दिन आयोजित किया गया था.