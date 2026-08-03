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NEET के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा विवाद, OMR और Question Paper नंबर न मिलने पर मचा बवाल; परीक्षा छोड़ हजारों छात्रों ने किया हंगामा!

Karnataka Police Recruitment Exam Controversy: कर्नाटक के विजयपुरा से छात्रों द्वारा किए गए हंगामे की खबर सामने आई है. पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जब ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र के नंबर अलग-अलग दिखाई दिए तो छात्रों ने परीक्षा के बीच में हंगामा कर दिया.

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:46 PM IST
NEET के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा विवाद, OMR और Question Paper नंबर न मिलने पर मचा बवाल; परीक्षा छोड़ हजारों छात्रों ने किया हंगामा!
Image Credit: Karnataka Police Recruitment Exam Controversy

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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