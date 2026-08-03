/NEET के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा विवाद, OMR और Question Paper नंबर न मिलने पर मचा बवाल; परीक्षा छोड़ हजारों छात्रों ने किया हंगामा!

विजयपुरा में स्थित टिकोटा शारदाम्बा PU कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों ने बीच परीक्षा हंगामा किया. OMR शीट का नंबर प्रश्न पत्र के नंबर से नहीं मिल रहा था तो बच्चों के बीच तनाव पैदा हुआ और उनमें से कुछ छात्रों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी. इसके बाद वो एग्जाम केंद्र से बाहर आए और हंगामा करने लगे. पुलिस के लिए भी छात्रों की भीड़ को काबू करना मुश्किल होने लगा. इस विवाद के बाद कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की ओर से भी स्पष्टिकरण दिया गया.