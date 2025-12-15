Advertisement
Hindi NewsनौकरीKVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2499 पदों पर बंपर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन होगी परीक्षा

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2499 पदों पर बंपर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन होगी परीक्षा

KVS Recruitment 2025 Notification: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग के विभिन्न 2,499 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:20 PM IST
KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2499 पदों पर बंपर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन होगी परीक्षा

KVS Recruitment 2025 New Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने   टीचिंग और  नॉन-टीचिंग के विभिन्न 2,499 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 2,499 पदों पर निकली वैकेंसी

  • प्रिंसिपल - 157 पद

  • वाइस-प्रिंसिपल - 125 पद

  • PGT (हिंदी) - 67 पद

  • PGT (इंग्लिश) - 94 पद

  • PGT (फिजिक्स) - 138 पद

  • PGT (केमिस्ट्री) - 128 पद

  • PGT (मैथ्स) - 49 पद

  • PGT (बायोलॉजी) - 74 पद

  • PGT (हिस्ट्री) - 39 पद

  • PGT (इकोनॉमिक्स) - 80 पद

  • PGT (जियोग्राफी) - 38 पद

  • TGT (इंग्लिश) - 258 पद

  • TGT (हिंदी) - 79 पद

  • TGT (साइंस) - 143 पद

  • TGT (मैथ्स) - 307 पद

  • TGT (सोशल स्टडीज) - 253 पद

  • हेड मास्टर - 124 पद

  • फाइनेंस ऑफिसर - 05 पद

  • सेक्शन ऑफिसर - 06 पद

  • असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर - 107 पद

  • सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट - 179 पद

  • जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट - 49 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं/ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/डिप्लोमा या अन्य निर्धारित पात्रिता होनी चाहिए. 

इस दिन होगी परीक्षा 
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद खुद को रजिस्टर कर लगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक
आधिकारिक वेबसाइट लिंक

