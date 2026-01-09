KVS NVS Admit Card: 10 और 11 जनवरी को टीचिंग एवं नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा, फटाफट ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

KVS NVS Admit Card Download Process: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भर्ती के लिए अगर आपने भी आवेदन किया है तो आपके लिए खुशखबरी है. केवीएस और एनवीएस ने टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने वालों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 10 और 11 जनवरी को सीबीएसई द्वारा केवीएस और एनवीएस में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए. ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या है परीक्षा का समय

10 और 11 जनवरी 2026 को केवीएस और एनवीएस में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. देश के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में परीक्षा आयोजित की जाएगी. 10 और 11 जनवरी को दो शिफ्ट में परीक्षा होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से लेकर 11 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. दूसरी शिफ्ट 2 बजकर 30 मिनट से 4 बजकर 30 मिनट तक परीक्षा आयोजित की जाएगी.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

आप ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. kvsangathan.nic.in या cbse.gov.in जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बस इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आदि पास रखें.

KVS NVS एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

सबसे पहले kvsangathan.nic.in या cbse.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर ही नोटिफिकेशन बार में एडमिट कार्ड लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा. सिक्योरिटी पिन को भी एंटर करना होगा जिसके बाद लॉगिन हो जाएगा. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और परीक्षा देने के दौरान एडमिट कार्ड साथ जरूर लेकर जाएं. किसी भी तरह की अन्य जानकारी या लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाएं.

