KVS NVS टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा सिटी स्लिप जारी, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

KVS NVS Exam City Slip Download Process: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भर्ती के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पद भर्ती परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए खबर है कि परीक्षा का सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है. आवेदन नंबर और पासवर्ड को दर्ज कर उम्मीदवार अपने एग्जाम सेंटर की जानकारी हासिल कर सकते हैं. केवीएस एनवीएस एग्जाम स्लिप को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं.

कैसे डाउनलोड करें KVS NVS Exam City Slip?

सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. चाहें तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. होमपेज पर लॉगिन प्रोसेस को अपनाने का बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाएं. स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में ‘Exam City Slip’ शो होगा क्लिक करने के बाद लिंक ओपन होगा. अपने रोल नंबर या आवेदन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें. स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप शो हो जाएगी जिसे वहां से ही डाउनलोड कर सकते हैं. भविष्य में जरूरत के लिए प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

टीचिंग और नॉन टीचिंग पद के लिए कब से परीक्षा शुरू?

केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14967 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों में 9126 पद और नवोदय विद्यालयों में 5841 पदों पर नियुक्ति होगी. इसके लिए परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी और 11 जनवरी को किया जाएगा.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट 2.30 से 4.30 बजे तक होगी.

