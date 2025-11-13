KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में छप्पर फाड़ भर्तियां! बाल दिवस के दिन से आवेदन शुरू

KVS NVS Recruitment 2025: 14 नवंबर, शुक्रवार को बाल दिवस है और इस दिन से हजारों टीचर्स और नॉन-टीचर्स लिए भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में कितनी भर्तियां होंगी, आइए जानते हैं.
KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके मुताबिक केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में भर्ती का पता चल रहा है. अलग-अलग शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भारतीय नागरिक होंगे वो आधिकारिक पोर्टल के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
करीब 10000 पदों पर भर्तियां
सीबीएसई ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है. इसके मुताबिक केवीएस और एनवीएस में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जैसे शिक्षण पदों के अलावा गैर-शिक्षण पदों पर रिक्तियां शामिल हैं. लगभग 10 हजार पदों पर भर्तियां निकलेगी.
कितनी हो सकती है आयु सीमा?
कहां और कब से कर सकेंगे आवेदन?
14 नवंबर 2025 को बाल दिवस है और नोटिफिकेशन के मुताबिक इस तारीख से ही केवीएस, एनवीएस भर्ती 2025 के आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. 14 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 आवेदन की प्रक्रिया चालू रहेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट- https://www.cbse.gov.in से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट- https://kvsangathan.nic.in और नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट- https://navodaya.gov.in से आवेदन कर सकते हैं.
इस बदलाव के होने की उम्मीद
अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में हो सकती है. अभी तक नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी नहीं है. हालांकि, संभावना है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद ही भर्ती की जाएगी. इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों द्वारा शिक्षकों की भर्ती की गई थी.
