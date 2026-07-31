KVS-NVS Tier-2 Result: दिल्ली HC के सख्त निर्देश, फिर भी CBSE चुप... आखिर क्यों अटका है रिजल्ट?

KVS-NVS Tier-2 Result Delay: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS), दोनों ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जाने वाले स्कूल सिस्टम में भर्ती के लिए हुई परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार हजारों उम्मीदवार कर रहे हैं. इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सीबीएसई को टैग कर सिर्फ एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब तक NVS- KVS भर्ती के टियर-II रिजल्ट जारी किया जाएगा? यहां तक कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया था, लेकिन अभी तक स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा, KVS भर्ती के टियर-II रिजल्ट घोषित करने में देरी की जा रही है.
सीबीएसई को कानूनी अवमानना नोटिस जारी किया जा चुका है. सोशल मीडिया पर लगातार एक तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें NVS- KVS भर्ती परीक्षा के परिणामों को घोषित करने की मांग की जा रही है.
KVS, NVS, CBSE get Legal contempt notice for inordinate delay in declaration of KVS Recruitment Tier-II Result, particularly for the posts of Special Educators, despite directions of the Hon’ble Delhi High Court pic.twitter.com/x81bdQoZ6F
— Ashok Agarwal (@socialjurist) July 30, 2026
सिर्फ NVS- KVS भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में देरी नहीं है बल्कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया गया है. भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले इस स्कूल में अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है. यहां पर निकली टीचर और नॉन टीचर पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने का इंतजार है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक मुहिम चलाने की बात चल रही है. नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को टैग करके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टियर 2 रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही यूजर की ओर से 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे एक 'KVS NVS EMRS टियर 2 कैंपेन' चलाने का भी जिक्र किया जा रहा है. विभिन्न पोस्ट एक्स पर की जा रही है और इसके लिए #KVSNVSResult #EMRSResult #CBSEJawabDo जैसे टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है.
केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की टियर 2 परीक्षाओं को हुए कई महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक सीबीएसई की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है और न ही रिजल्ट को जारी करने का कोई संकेत दिया है. 27 से 31 मार्च 2026 के बीच ये भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी और मई 2026 में आंसर की को जारी कर दिया गया था लेकिन फिर भी आधिकारिक परिणाम घोषित नहीं किया गया है.
कुछ मुख्य कारणों से CBSE द्वारा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की टियर 2 रिजल्ट को जारी करने में देरी की जा सकती है. उनमें एक वजह सीबीएसई का कार्यभार और प्रशासनिक व्यस्तता हो सकती है. बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य आंतरिक विभागीय प्रक्रियाओं की वजह से भर्ती परीक्षा टियर-2 के परिणाम की प्रक्रिया देरी हो रही है.
वहीं, CBSE और संबंधित विभागों से अगर संपर्क किया जा रहा है तो उनका एक ही जवाब मिल रहा है कि 'Result is under process' है जिस वजह से कोई निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि, छात्रों और शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार CBSE और KVS पर ईमेल भेजकर परिणाम जल्द जारी करने का दबाव बनाया जा रहा है. रिजल्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही परिणामों की घोषणा हो सकती है.