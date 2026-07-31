KVS-NVS Tier-2 Result: दिल्ली HC के सख्त निर्देश, फिर भी CBSE चुप... आखिर क्यों अटका है रिजल्ट?

KVS-NVS Tier-2 Result Delay: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS), दोनों ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जाने वाले स्कूल सिस्टम में भर्ती के लिए हुई परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार हजारों उम्मीदवार कर रहे हैं. इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सीबीएसई को टैग कर सिर्फ एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब तक NVS- KVS भर्ती के टियर-II रिजल्ट जारी किया जाएगा? यहां तक कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिया था, लेकिन अभी तक स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा, KVS भर्ती के टियर-II रिजल्ट घोषित करने में देरी की जा रही है.