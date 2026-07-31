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KVS-NVS Tier-2 Result: दिल्ली HC के सख्त निर्देश, फिर भी CBSE चुप... आखिर क्यों अटका है रिजल्ट?

KVS-NVS Tier-2 Result Delay: आखिर कब तक केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टियर 2 रिजल्ट की घोषणा की जाएगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को सख्त निर्देश भी दिए लेकिन अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है. आखिर क्यों परिणाम जारी करने में इतनी देरी हो रही है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:28 AM IST
KVS-NVS Tier-2 Result: दिल्ली HC के सख्त निर्देश, फिर भी CBSE चुप... आखिर क्यों अटका है रिजल्ट?
Image Credit: KVS-NVS Tier-2 Result update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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