KVS and NVS Vacancy Exam Schedule 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल में टीचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट जारी, देखें एग्जाम शेड्यूल

KVS and NVS Vacancy Exam Schedule 2025: लंबे समय से क्या आप भी स्कूल में सरकारी नौकरी की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे थे? नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं? टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा की तारीख का इंतजार है? अगर हां, तो बस वो दिन आ गया है जब सरकारी स्कूल में भर्ती की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. दरअसल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने कुल 14967 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है.

क्या है रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद?

नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कुल 14967 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती करने का मकसद है. आवेदन करने की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक जारी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट- navodaya.gov.in और केंद्रीय विद्यालय की kvsangathan.nic.in पर जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नवोदय और केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम शेड्यूल?

नोटिफिकेशन के मुताबिक टियर-1 परीक्षा के लिए 10 जनवरी और 11 जनवरी 2026 तारीख होगी. कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर की सूचना परीक्षा की तारीख से कुछ दिन पहले ऑफिशियल नोटिस के जरिए जारी कर दी जाएगी. एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा KVS और NVS की वेबसाइट पर भी भर्ती संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं.

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

टीचिंग पद भर्ती के लिए उम्मीदवार को दो टियर परीक्षा देनी होगी. पहले चरण में होने वाली परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकता है. इसके बाद इंटरव्यू देना भी जरूरी होगा. मेरिट लिस्ट के अनुसार टियर-2 में 85 प्रतिशत और इंटरव्यू में 15 प्रतिशत पासिंग मार्क्स है. ऐसे में कुल मिलाकर 100 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार पास माने जाते हैं.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: UPSC के लिए 12 वीं या ग्रेजुएशन क्या जरूरी? जानें कौन बन सकता है IPS से लेकर IAS