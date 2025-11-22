Advertisement
KVS and NVS Vacancy Exam Schedule 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल में टीचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट जारी, देखें एग्जाम शेड्यूल

KVS and NVS Vacancy Exam Schedule 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में कुल 14967 पदों पर भर्ती के परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. इसके माध्यम से टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए परीक्षा का पूरा शेड्यूल कैसे देखें? जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:55 PM IST
KVS and NVS Vacancy Exam Schedule 2025: लंबे समय से क्या आप भी स्कूल में सरकारी नौकरी की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे थे? नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं? टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा की तारीख का इंतजार है? अगर हां, तो बस वो दिन आ गया है जब सरकारी स्कूल में भर्ती की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. दरअसल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने कुल 14967 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है.

क्या है रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद?

नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कुल 14967 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती करने का मकसद है. आवेदन करने की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक जारी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट- navodaya.gov.in और केंद्रीय विद्यालय की kvsangathan.nic.in पर जा सकते हैं.

नवोदय और केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम शेड्यूल?

नोटिफिकेशन के मुताबिक टियर-1 परीक्षा के लिए 10 जनवरी और 11 जनवरी 2026 तारीख होगी. कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर की सूचना परीक्षा की तारीख से कुछ दिन पहले ऑफिशियल नोटिस के जरिए जारी कर दी जाएगी. एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा KVS और NVS की वेबसाइट पर भी भर्ती संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं.

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

टीचिंग पद भर्ती के लिए उम्मीदवार को दो टियर परीक्षा देनी होगी. पहले चरण में होने वाली परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकता है. इसके बाद इंटरव्यू देना भी जरूरी होगा. मेरिट लिस्ट के अनुसार टियर-2 में 85 प्रतिशत और इंटरव्यू में 15 प्रतिशत पासिंग मार्क्स है. ऐसे में कुल मिलाकर 100 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार पास माने जाते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

