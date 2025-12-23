Jobs Alert: साल 2025 को अलविदा कहने से पहले पक्की कर लें नौकरी! 31 दिसंबर तक इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का मौका

Government Jobs Apply Last Date 2025: बस कुछ दिन और फिर साल 2025 को अलविदा कह हम नए साल के साथ नई शुरुआत करेंगे. हालांकि, नए साल से पहले नौकरी हासिल करने की कोशिश में कमी आने दें वो भी सही नहीं है. कई सरकारी कंपनियां हैं जो योग्य उम्मीदवारों की भर्ती कर रही है और इसके लिए एप्लिकेशन विंडो को खोल रखा है. नए साल की शुरुआत से पहले अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका तलाश रहे हैं, तो आइए कुछ भर्तियों के बारे में जानते हैं जहां 31 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं.

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड में वैकेंसी

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ऑपरेटर पोस्ट पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है. लड़ाकू विमान, एयर इंजन, हेलीकॉप्टर जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी अलग-अलग ट्रेड्स में 156 भर्ती कर रही है. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 25 दिसंबर 2025 है. इसके बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. आईटीआई+NAC/NCTCT वाले इस पद भर्ती के लिए योग्य होंगे.

केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कुल 2499 पदों पर भर्ती की जा रही है. से टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 दिसंबर 2025 है. इंटरनल डिपार्टमेंट भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार केवीएस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है.

रेल मंत्रालय की कंपनी में वैकेंसी

रेल मंत्रालय की कंपनी RITES में 40 साल तक के उम्र वालों के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर 100 से अधिक भर्ती निकली है. 30 दिसंबर तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

SSC जीडी भर्ती

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी यानी एसएससी जीडी के 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है. 10वीं पास युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन का मौका दिया जा रहा है. योग्य उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

PGCIL में CS पद पर भर्ती

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी सेक्रेटरी (CS) पद पर भर्ती निकाली गई है. सीएस पद पर न्यूनतम 1 साल का अनुभव, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबरशिप के अलावा अधिकतम 29 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 31 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया चालू है.

