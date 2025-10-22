20 से 28 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका; इस बैंक में निकली भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

Bank Jobs: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकली, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट uco.bank.in पर जाकर कर सकते हैं. आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके आलावा उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटेगरी के लोगों को उम्र सीमा में छुट दी जाएगी.

एग्जाम पैटर्न

बता दें, ये भर्ती कुल 532 पदों के लिए की जा रही हैं. इसके लिए आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी, जो 100 नंबरों की होगी. इसमें इंग्लिश से 25, कंप्यूटर से 25, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 और क्वाटेटिव एप्डिड्यूड से 25 सवाल पूछे जाएंगे.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के आवेदन के लिए एससी, एससी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए फीस 400 रुपये हैं. वहीं, जनरल, ओबीसी और ईडब्लूएस उम्मीदवारों के लिए ये फीस 800 रुपये रखी गई है.

कैसे करें अप्लाई?

इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको करियर सेक्शन में जाना है.

अब इस भर्ती से जुड़ी लिंक आपको मिल जाएगी.

इसपर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखकर फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

नोटिफिकेशन लिंक-