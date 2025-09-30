Advertisement
1 लाख 40 हजार रुपये तक सैलरी! B.Tech पास वाले कर लें फटाफट अप्लाई; आखिरी मौका कल, जानें कैसे

NHPC Recruitment 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. जानें कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:21 AM IST
Government Job: नौकरी खोज रहे हैं या फिर जॉब चेंज करनी है? अगर हां तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है. खासतौर पर बी.टेक पास करने वालों के लिए ये खबर काम की हो सकती है. दरअसल,  नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें. बता दें, आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 1 अक्टूबर 2025 को है.  

पदों की डिटेल्स

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 109

  • असिस्टेंस राजभाषा ऑफिसिर- 11

  • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 46

  • जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 49

  • जूनियर इंजीनियर (E&C)- 17

  • सुपरवाइजर (आईटी) - 1

  • सीनियर अकाउंटेंट- 10

  • हिंदी ट्रांसलेटर- 5

कुल- 248

IIT रुड़की से ग्रेजुएशन; फिर बनें IAS अधिकारी, अब संभालेंगे मुख्य सचिव का पद, जानें राजीव वर्मा के बारे में सब कुछ

कौन कर सकता है आवेदन?
ये भर्ती कुल 248 पदों के लिए की जा रही है. इन पदों के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसके पास काम का कम से कम 3 साल का अनुभव हो. उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही जूनियर इंजीनियर पद के लिए बीटेक या फिर सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है. वहीं अन्य पदों के लिए ये योग्यता अलग है. ऐसे में आवेदन से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें. नीचे खबर में लिंक दी गई है. 

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले NHPC की आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाना होगा.

  • यहां करियर ऑप्शन पर जाएं और ईमेल आईडी या फोन नंबर से लॉगिन करें.

  • अब बेसिक जानकारी और शैक्षिक योग्यता संबंधित जानकारी भर दें.

  • अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दें और फॉर्म सबमिट कर दें.

  • लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 29,600 – 1,19,500

  • असिस्टेंस राजभाषा ऑफिसिर- 40,000 – 1,40,000

  • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 29,600 – 1,19,500

  • जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 29,600 – 1,19,500

  • जूनियर इंजीनियर (E&C)- 29,600 – 1,19,500

  • सुपरवाइजर (आईटी) - 29,600 – 1,19,500

  • सीनियर अकाउंटेंट- 29,600 – 1,19,500

  • हिंदी ट्रांसलेटर- 27,000 – 1,05,000

नोटिफिकेशन लिंक- 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

NHPC Recruitment 2025

;