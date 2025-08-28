23,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी! यहां निकली हजारों पदों पर वैकेंसी; जानें कहां, कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
23,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी! यहां निकली हजारों पदों पर वैकेंसी; जानें कहां, कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?

Latest Government Jobs: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में हजारों पदों पर वैकेंसी निकली है. भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:21 AM IST
23,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी! यहां निकली हजारों पदों पर वैकेंसी; जानें कहां, कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?

PGCIL Recruitment 2025: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में हजारों पदों पर वैकेंसी निकली है. भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 17 सितंबर 2025 है. 

पदों की डिटेल्स
पावर ग्रिड की ये वैकेंसी फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों के लिए निकाली गई है. ये भर्ती कुल 1543 खाली पोस्ट पर की जाएगी. 

  • फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल)- 535 पद

  • फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 532 पद

  • फील्ड इंजीनियर (सिविल)- 198 पद

  • फील्ड सुपरवाइजर (सिविल)- 193 पद

  • फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)- 85 पद

क्या है रजिस्ट्रेशन फीस?
इस भर्ती एप्लीकेशन फीस रखी गई है. फील्ड इंजीनियर के पद पर अप्लाई करने के लिए आपको 400 रुपये वहीं, फील्ड सुपरवाइजर पद पर आवेदन के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे. हालांकि, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस फ्री है. 

CBSE Board Exam: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जारी किया गाइडलाइंस, मांगी ये अहम डिटेल

कौन कर सकता है अप्लाई?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से अधिक और 29 वर्ष से कम हो. वहीं, कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हो. हालांकि, अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से ये योग्यता अलग हो सकती है. ऐसे में अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे लिंक दी गई है. 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको करियर वाले टैब पर जाना है. 

  • अब जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करें .

  • ऐसा करते ही आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • आप यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को अच्छे से भर दें. 

  • आखिर में फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.  

Hindu Mythology Quiz: दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?

कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अलग-अलग पोस्ट पर सैलरी अलग-अलग तय की गई है. जनरल आपको बताएं तो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को 23,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी हर महीने मिल सकती है.

नोटिफिकेशन लिंक-
अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक- 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

;