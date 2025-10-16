लॉ से है ग्रेजुएशन? तो फटाफट इस नौकरी के लिए कर लें अप्लाई, सैलरी ₹1,77,500 तक

IIT Kharagpur Recruitment 2025: लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी का अच्छा मौका. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर में लॉ ऑफिसर के वैकेंसी निकली है.
Law Officer Job: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर में लॉ ऑफिसर के पदों के वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो फटाफट अप्लाई कर लें. आवेदन की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है.
कौन कर सकता है आवेदन ?
इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान सेपास कानून में डिग्री होनी चाहिए. साथ ही कानूनी कार्य में कम से कम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, जिसमें आईपीआर (Intellectual Property Rights) दावा प्रस्तुत करने में विशिष्ट अनुभव शामिल है. कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल तक हो सकती है.
कितनी मिलेगी सैलरी?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है.
कैसा होगा सलेक्शन?
बता दें, उम्मीदवारों का सलेक्शन क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर ही किया जाएगा. वहीं, एप्लीकेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगा. ये फीस 1000 रुपये रखी गई है. बता दें, वैकेंसी केवल दो पदों के लिए निकाली गई है. अधिक जानकारी के लिए आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.
कैसे करें अप्लाई?
आवदेन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट iitkgp.ac.in पर जाना है.
होम पेज पर आपको नौकरी वाले सेक्शन में जाना है.
नया पेज खुलने पर आपको स्टाफ ओपनिंग पर क्लिक करना होगा.
ऐसा करते आपके सामने इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.
इस पर क्लिक करें और अच्छे से एप्लिकेशन फॉर्म को भर दें.
लास्ट में फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.
ये है आधिकारिक वेबसाइट iitkgp.ac.in