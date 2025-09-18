2,18,200 रुपये तक सैलरी! पद केवल तीन, जानें योग्यता और अप्लाई करने का प्रोसेस

Sarkari Naukari: अगर आप प्रोफेसर की नौकरी सर्च कर रहे हैं तो रूक जाइए. ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको हाई पैकेज सैलकी भी मिल सकती है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NSURL) में लॉ प्रोफेसर (Law Professor) के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही हैं. अगर आप इस पद के लिए खुद को सही समझते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट nusrlranchi.ac.in से जाकर फटाफट आवेदन कर लें क्योंकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 सितंबर 2025 है. यानी सिर्फ दो दिन का वक्त बचा है.

जरूरी जानकारी

पोस्ट का नाम- लॉ प्रोफेसर

पोस्ट टाइप- रेगुलर

वैकेंसी- 03

नोटिफिकेशन जारी- 19 अगस्त 2025

आवेदन की लास्ट डेट- 20 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक

ऑफिशियल वेबसाइट- nusrlranchi.ac.in

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कानून (Law) में पीएचडी की डिग्री हो. इसके साथ ही मास्टर्स डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर हो. इतना ही उम्मीदवार के पास एसोसिएट प्रोफेसर या समकक्ष शैक्षणिक पद पर कम से कम 10 साल का अनुभव हो. साथ ही 10 रिसर्च पब्लिकेशन, किताब और आर्टिकल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए. ऐसे में आवेदन से पहले जरूर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, लॉ प्रोफेसर के पद पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को पे लेवल 14 के मुताबिक 1,44,200-2,18,200 रुपये तक प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

कैसे करें अप्लाई?

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट nusrlranchi.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर Announcements में सबसे ऊपर Recruitment Notification- Professor of Law पर क्लिक करें.

अब Application Form For Professor पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड कर लें और फॉर्म को अच्छे से भर लें.

अब भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी 1000 रुपये डिमाड ड्राफ्ट के साथ विश्वविद्यालय को भेज दें.

ये है पता

'द रजिस्ट्रार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, नगरी, पीओ: बुकरू, पीएस: कांके, कांके-पिठोरिया रोड, कांके, रांची (झारखंड) पिन - 834006'

सॉफ्ट कॉपी यहां भेजे- obs@nusrlranchi.ac.in

ये रहा नोटिफिकेशन लिंक-