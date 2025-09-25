LIC AAO Admit Card 2025: 3 अक्टूबर को परीक्षा, जल्दी डाउनलोड करें एलआईसी एएओ हॉल टिकट; जानें प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न
LIC AAO Admit Card 2025: 3 अक्टूबर को परीक्षा, जल्दी डाउनलोड करें एलआईसी एएओ हॉल टिकट; जानें प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

LIC AAO Admit Card Download Process: भारतीय जीवन बीमा निगम में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए 3 अक्टूबर 2025 को परीक्षा होने वाली है. फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न जान लें.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:47 AM IST
LIC AAO Admit Card 2025: 3 अक्टूबर को परीक्षा, जल्दी डाउनलोड करें एलआईसी एएओ हॉल टिकट; जानें प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

LIC AAO Admit Card Download Process: अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के साथ जुड़ना चाहते हैं और इस कंपनी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एएओ पद भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो जल्द ही एग्जाम होने वाले हैं. परीक्षा की तारीख का पहले ही ऐलान कर दिया जा चुका है. आवेदक ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट- licindia.in के जरिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

कब तक जारी होगा एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड?

एलआईसी एएओ प्रीलिम्स परीक्षा कुल 841 पदों की भर्ती के लिए 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी. परीक्षा से 5-6 दिन पहले उम्मीदवारों को हॉल टिकट मिल जाएगा. फिलहाल, ऑफिशियली कोई जानकारी सामने नहीं आई है. आइए पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं.

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड को कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट- licindia.in पर जाना होगा.
  2. यहां होमपेज पर ‘Career’ सेक्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर लें.
  3. ‘Recruitment of AAO 2025’ के नीचे की ओर एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा.
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.
  5. रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डिटेल्स एंटर करें और फिर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
  6. इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे और यहीं से प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

क्या है एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा पैटर्न?

एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा दो स्टेप्स में होगी जिसमें पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस एग्जाम होगा. प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देने के योग्य होंगे. एलआईसी एएओ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के 35, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और इंग्लिश लैंग्वेज (क्वालीफाइंग) के 30 सवाल होंगे. प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक मिलेंगे. 100 सवालों में 70 सवाल का सही जवाब देने वाला पास हो जाएगा. इसका मतलब है कि पास होने के लिए 70 अंक का आना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- Job Seekers: नई नौकरी की है तलाश? LinkedIn से जॉब मिलने के 3 टिप्स आ सकते हैं काम, जानिए

