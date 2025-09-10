LIC AAO Admit Card 2025 कब तक होगा जारी? जानें परीक्षा की तारीख और हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

LIC AAO Admit Card 2025: क्या आपको भी इंतजार है कि एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? परीक्षा की तारीख क्या है और किस तरह से एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा का पैटर्न हो सकता है? आइए इन सबके बारे में जानते हैं.
LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय बीमा कंपनी की ओर से 760 पदों पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया बंद हो चुकी है. अगर आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा या एग्जाम डेट क्या रहेगी? इसका इंतजार है तो आइए एलआईसी AAO परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस से लेकर अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
कब होगी LIC AAO की परीक्षा?
कुल 760 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें 350 जनरलिस्ट और 410 स्पेशलिस्ट पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है. स्पेशलिस्ट कैटेगरी में CA, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल, लीगल और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट पद शामिल हैं. एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तारीख 3 अक्टूबर 2025 है.
कब तक जारी होगा LIC AAO Admit Card 2025?
भारतीय बीमा कंपनी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. 3 अक्टूब को एएओ की परीक्षा है तो इससे करीब 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि 26 सितंबर 2025 को एलआईसी की ओर से एएओ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
कहां से डाउनलोड करें AAO Admit Card?
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो वेबसाइट हैं. एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट- licindia.in या आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट- ibpsonline.ibps.in के जरिए एएओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.
एलआईसी AAO एडमिट कार्ड डाउनलोड का तरीका क्या है?
एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न
एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल 60 मिनट यानी 1 घंटे की परीक्षा होगी. इस दौरान कुल 100 सवाल होंगे जिनमें 35 सावल रीजनिंग एबिलिटी, 35 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 30 सवाल अंग्रेजी भाषा के होंगे. हर सवाल के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा. इस परीक्षा में पास होने के बाद आवेदक को मुख्य परीक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसके बाद इंटरव्यू और फिर जाकर आपका सिलेक्शन हो सकेगा.
