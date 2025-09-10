LIC AAO Admit Card 2025 कब तक होगा जारी? जानें परीक्षा की तारीख और हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
Advertisement
trendingNow12916062
Hindi Newsनौकरी

LIC AAO Admit Card 2025 कब तक होगा जारी? जानें परीक्षा की तारीख और हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

LIC AAO Admit Card 2025: क्या आपको भी इंतजार है कि एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? परीक्षा की तारीख क्या है और किस तरह से एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा का पैटर्न हो सकता है? आइए इन सबके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC AAO Admit Card 2025 कब तक होगा जारी? जानें परीक्षा की तारीख और हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय बीमा कंपनी की ओर से 760 पदों पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया बंद हो चुकी है. अगर आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा या एग्जाम डेट क्या रहेगी? इसका इंतजार है तो आइए एलआईसी AAO परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस से लेकर अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कब होगी LIC AAO की परीक्षा?

कुल 760 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें 350 जनरलिस्ट और 410 स्पेशलिस्ट पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है. स्पेशलिस्ट कैटेगरी में CA, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल, लीगल और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट पद शामिल हैं. एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तारीख 3 अक्टूबर 2025 है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक जारी होगा LIC AAO Admit Card 2025?

भारतीय बीमा कंपनी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. 3 अक्टूब को एएओ की परीक्षा है तो इससे करीब 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि 26 सितंबर 2025 को एलआईसी की ओर से एएओ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

कहां से डाउनलोड करें AAO Admit Card?

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो वेबसाइट हैं. एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट- licindia.in या आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट- ibpsonline.ibps.in के जरिए एएओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

एलआईसी AAO एडमिट कार्ड डाउनलोड का तरीका क्या है?

  1. AAO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए LIC या IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. यहां आपको Careers या Recruitment का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करे दें.
  3. इसके बाद सामने एक लिंक शो होगा- ‘Recruitment of AAO 2025’ पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए ‘AAO Admit Card 2025’ पर क्लिक करें.
  5. इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न

एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल 60 मिनट यानी 1 घंटे की परीक्षा होगी. इस दौरान कुल 100 सवाल होंगे जिनमें 35 सावल रीजनिंग एबिलिटी, 35 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 30 सवाल अंग्रेजी भाषा के होंगे. हर सवाल के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा. इस परीक्षा में पास होने के बाद आवेदक को मुख्य परीक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसके बाद इंटरव्यू और फिर जाकर आपका सिलेक्शन हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- RBI Vacancy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! ग्रेड B ऑफिसर की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

LIC AAO hall ticketLIC AAO Admit Card

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;