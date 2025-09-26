LIC AAO Admit Card 2025 OUT: जारी हो गया एलआईसी एएओ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, जल्दी यहां से करें डाउनलोड

LIC AAO Admit Card 2025 Link: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए हॉल टिकट को जारी किया जा चुका है. डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर एलआईसी एएओ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि एलआईसी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर पदों की भर्ती के लिए परीक्षा कब आयोजित होगी और एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस क्या है?

कब है LIC AAO 2025 Prelims Exam?

एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी. भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से ये परीक्षा कुल 841 रिक्तियों की भर्ती के लिए करवाई जाएगी. इनमें 410 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशिलिट, 81 असिस्टेंट इंजीनियर और 350 सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद भर्ती शामिल है.

LIC AAO प्रारंभिक परीक्षा हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस

सबसे पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट- www.licindia.in पर जाएं. यहां होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद ‘LIC AAO Admit Card 2025 Download’ लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एलआईसी एएओ का एडमिट दिखेगा जिसे आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं. प्रिंट पर क्लिक करने के बाद एलआईसी एएओ हॉल टिकट का प्रिंट आउट भी निकल जाएगा.

आप चाहें तो ‘LIC AAO Admit Card 2025 Download Direct Link’ पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

