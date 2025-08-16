LIC Recruitment 2025: एलआईसी में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

LIC AAO AE Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) के विभिन्न 841 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. वहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों पर निकली भर्ती-

असिस्टेंट इंजीनियर (AE) - 81 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO-विशेषज्ञ) - 410 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO-सामान्यज्ञ) - 350 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

AAO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है. वहीं,आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के बाद पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. AAO प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 और मेन्स परीक्षा 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा से 7 दिन पहले कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, SC, ST, PWBD श्रेणी के कैंडिडेट्स को 85 रुपए, GST और ट्रांजेक्शन चार्ज देने होंगे. वहीं, अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

इतनी होगी सैलरी

जारी पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 88,635 से 1,26,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसके साथ ही उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं.

इसके बाद LIC AE या AAO भर्ती 2025 पर लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

