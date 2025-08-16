LIC Recruitment 2025: एलआईसी में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी
Advertisement
trendingNow12883895
Hindi Newsनौकरी

LIC Recruitment 2025: एलआईसी में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

LIC Recruitment 2025 Notification: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में AAO और AE के 841 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC Recruitment 2025: एलआईसी में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

LIC AAO AE Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) के विभिन्न 841 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. वहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.  

इन पदों पर निकली भर्ती-

  • असिस्टेंट इंजीनियर (AE) - 81 पद 

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO-विशेषज्ञ) - 410 पद

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO-सामान्यज्ञ) - 350 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
AAO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

NABARD में सालाना 30 लाख सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आज ही करें आवेदन

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है. वहीं,आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के बाद पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. AAO प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 और मेन्स परीक्षा 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा से 7 दिन पहले कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, SC, ST, PWBD श्रेणी के कैंडिडेट्स को 85 रुपए, GST और ट्रांजेक्शन चार्ज देने होंगे. वहीं, अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा. 

इतनी होगी सैलरी
जारी पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 88,635 से 1,26,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसके साथ ही उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे. 

ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 1.42 लाख तक होगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं. 

  • इसके बाद LIC AE या AAO भर्ती 2025 पर लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 1121 पदों पर भर्ती, नौकरी पाने के लिए करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

LIC Recruitment 2025

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
shashi tharoor news
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;