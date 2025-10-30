LIC AAO Result 2025 OUT: एलआईसी एएओ परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस ‘Direct Link’ से तुरंत करें चेक

LIC AAO Prelims Result 2025 Declared: आखिरकार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एलआईसी एएओ परीक्षा के लिए आवेदन किया था और परीक्षा भी दी थी वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर कहीं भी रहकर परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. एलआईसी के एएओ पद भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया गया था. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

कब हुए LIC AAO Prelims Exam?

भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा को कुल 841 पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित किया था. एलआईसी एएओ प्रीलिम्स की परीक्षाएं 3 से 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें LIC AAO Result 2025?

सबसे पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट- licindia.in पर जाएं. होमपेज पर ‘LIC AAO Prelims Result 2025’ शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके साथ ही नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें रिजल्ट का पीडीएफ शो होगा. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए चेक करें.

लिस्ट में नाम शामिल होने पर उम्मीदवार को पास माना जाएगा और वो दूसरी परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाएंगे. आप चाहें तो इस डायरेक्ट लिंक ‘LIC AAO Prelims Result 2025: Direct Link’ के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा

एलआईसी की ओर से कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. इसमें 81 पद असिस्टेंट इंजीनियर (AE), 410 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट और 350 पद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट की रिक्तियों पर भर्ती के लिए हैं.

