LIC Recruitment 2025: 19 लाख के सैलरी पैकेज की नौकरी... भारतीय जीवन बीमा निगम में वैकेंसी, फटाफट जानें प्रोसेस

LIC HFL Recruitment 2025: क्या आप भी एक अच्छे पैकेज की नौकरी तलाश रहे हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर करीब 19 लाख रुपये वाले सैलरी पैकेज की नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए एलआईसी में निकली वैकेंसी के बारे में जानते हैं.
LIC HFL Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं या एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका हो सकता है. दरअसल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से 35 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है. आवेदन का प्रोसेस चालू है और इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किन योग्यता की जरूरत है और क्या प्रोसेस है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
असिस्टेंट पद की निकली भर्ती
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती निकली है. इसके तहत आईटी प्रोफेशनल वालों की भर्ती हो सकेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.
किन शैक्षिक योग्यता की जरूरत?
ऊपर बताई गई डिग्री में किसी भी डिग्री का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना आवेदन के लिए योग्य होगा. जानकारी के लिए बता दें कि पार्ट-टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ डिग्री हासिल करने वाले मान्य नहीं होंगे.
अन्य योग्यता
कैसे करें अप्लाई?
