LIC HFL में अप्रेंटिस के 192 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख कल
नौकरी

LIC HFL में अप्रेंटिस के 192 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख कल

LIC HFL Recruitment 2025: एलआईसी एचएफएल ने अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई और अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 सितंबर, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत अप्लाई कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:11 PM IST
LIC HFL Recruitment 2025 Apply Last Date: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HFL) ने अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 सितंबर, 2025 निर्धारित है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाकर आवेदन वींडो बंद होने से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. हालांकि, कैंडिडेट की डिग्री 1 सितंबर, 2021 या उसके बाद और 1 सितंबर, 2025 से पहले की होनी चाहिए. वहीं, जिन उम्मीदवारों का किसी अन्य संगठन में अप्रेंटिसशिप चल रहा है या पूरा हो चुका है, वे इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं है. 

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. 

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

  • पर्सनल इंटरव्यू 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से चुने गए योग्य को 12,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल,  OBC - 944 रुपये 

  • SC, ST & महिला कैंडिडेट्स - 708 रुपये 

  • PWBD - 472 रुपये 

इस दिन होगी परीक्षा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का लिखित एंट्रेंस एग्जाम 1 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और लिखित परीक्षा क्रैक करने वाले उम्मीदवार ही आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू राउंड में शामिल हो सकेंगे. 

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, योग्यता या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

