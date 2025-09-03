LIC Recruitment 2025: एलआईसी में युवाओं के लिए निकली भर्ती! शुरू हो चुका है आवेदन, जानें प्रक्रिया, सैलरी, आयु सीमा से लेकर सब कुछ
LIC Recruitment 2025 Apply Process: देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय सरकारी बीमा कंपनी ने नई भर्ती निकाली है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है. आइए जानते हैं कि आवेदन का प्रोसेस क्या है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:47 AM IST
LIC Recruitment 2025 Apply Process: अगर आप एक युवा हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. ऐसे में उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो अपने करियर की शुरुआत एलआईसी के साथ शुरू करने का सोच रहे हैं. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) की ओर से कुल 192 पद पर भर्ती निकाली गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आइए आयु सीमा, आवेदन की लास्ट डेट और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

LIC Apprentice Recruitment 2025

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 सितंबर 2025 से अप्रेंटिस पद के लिए भर्ती निकल चुकी है. इसके तहत कुल 192 अप्रेंटिसशिप की सीटों में भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न कार्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान जॉब से संबंधित काफी कुछ जा सकेंगे.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुसार अप्रेंटिसशिप की सीटों के लिए 2 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू है जो कि 22 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. इसके बाद उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेंगे.

LIC Apprentice Recruitment Eligibility

  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है.
  • पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप करने वाले योग्य नहीं है.
  • फ्रेशर उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.
  • 20 से 25 वर्ष की आयु सीमा है.

कैसे और कहां से करें आवेदन?

  1. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एलआईसी हाउसिंग की ऑफिशियल वेबसाइट- www.lichousing.com पर जा सकते हैं.
  2. यहां आपको NATS पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन प्रक्रिया को अपनाना होगा.
  3. होमपेज पर एलआईसी संबंधित अप्रेंटिस अप्लाई का एक सेक्शन शो होगा जिसमें फॉर्म दिखेगा.
  4. आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करना होगा, सभी डिटेल्स ध्यान से भर दें.
  5. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट और फोटो को अपलोड करें, साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  6. सामान्य वर्ग के लिए 944 रुपये और अन्य के लिए 708 रुपये आवेदन शुल्क है.
  7. इसके अलावा PwBD को भी 472 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करना होगा.
  8. प्रोसेस को अपनाने के बाद एक बार अच्छे से फॉर्म पढ़ लें और सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लें.
  9. अधिक जानकारी के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 

;