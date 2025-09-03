LIC Recruitment 2025: एलआईसी में युवाओं के लिए निकली भर्ती! शुरू हो चुका है आवेदन, जानें प्रक्रिया, सैलरी, आयु सीमा से लेकर सब कुछ

LIC Recruitment 2025 Apply Process: देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय सरकारी बीमा कंपनी ने नई भर्ती निकाली है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है. आइए जानते हैं कि आवेदन का प्रोसेस क्या है?
LIC Recruitment 2025 Apply Process: अगर आप एक युवा हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. ऐसे में उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो अपने करियर की शुरुआत एलआईसी के साथ शुरू करने का सोच रहे हैं. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) की ओर से कुल 192 पद पर भर्ती निकाली गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आइए आयु सीमा, आवेदन की लास्ट डेट और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.
LIC Apprentice Recruitment 2025
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 सितंबर 2025 से अप्रेंटिस पद के लिए भर्ती निकल चुकी है. इसके तहत कुल 192 अप्रेंटिसशिप की सीटों में भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न कार्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान जॉब से संबंधित काफी कुछ जा सकेंगे.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुसार अप्रेंटिसशिप की सीटों के लिए 2 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू है जो कि 22 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. इसके बाद उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेंगे.
LIC Apprentice Recruitment Eligibility
कैसे और कहां से करें आवेदन?
