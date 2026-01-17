MAHA TET Result 2025-26: महाराष्ट्र में TET परिणाम का ऐलान, ऐसे करें रिजल्ट चेक और फाइनल Answer Key डाउनलोड

MAHA TET Result 2025-26 Declared: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा MAHA TET परिणाम 2025 का ऐलान कर दिया गया है. इस फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर जा सकते हैं. उम्मीदवार को आपत्ति दर्ज करने के लिए 21 जनवरी 2026 तक मौका दिया जा रहा है.
Trending Photos
MAHA TET Result 2025-26 Declared: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर परीक्षा के परीणाम की घोषणा कर दी है. रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी एक्टिव कर दिया जा चुका है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. किसी तरह की आपत्ति को भी दर करा सकते हैं. MSCE ने MAHA TET का फाइनल परिणाम जारी करने के साथ आंसर-की भी जारी कर दिया है. कैसे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
23 नवंबर 2025 को MAHA TET परीक्षा का आयोजन किया गया था. दो शिफ्ट में पेपर 1 और 2 परीक्षा हुई थी. ये एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के लिए किया जाता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अंतिम रिजल्ट होने के कारण उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्तियों को दर्ज करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2026 है.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स को फॉलो करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखें। फाइनल आंसर-की का लिंक शो होगा. पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आंसर-की डाउनलोड हो सकती है. अधिक जानकारी या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- JEE Admit Card 2026: जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी भी समय हो सकता है जारी, न करें देरी; जानिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस