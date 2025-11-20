Advertisement
MJP Recruitment 2025: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन, 1.77 लाख से ज्यादा तक होगी सैलरी

MJP Recruitment 2025 Notification: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने विभिन्न 290 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:16 PM IST
Maharashtra Jeevan Pradhikaran Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) ने विभिन्न 290 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 290 पदों पर निकली वैकेंसी

  • इंटरनल ऑडिट ऑफिसर/सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर - 02 पद

  • अकाउंट ऑफिसर - 03 पद

  • असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर - 06 पद

  • असिस्टेंट अकाउंटेंट - 03 पद

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 144 पद

  • जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) - 16 पद

  • हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर - 03 पद

  • लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर - 06 पद

  • जूनियर क्लर्क/क्लर्क टाइपिस्ट - 46 पद

  • असिस्टेंट स्टोर कीपर - 13 पद

  • सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट - 48 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 10वीं, 12वीं, B.Com, B.Tech, B.E, डिप्लोमा या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए. 

इतनी होगी सैलरी

पद अनुसार चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 19,900 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने तक होगी.

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन एग्जाम

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

  • जनरल - 1,000 रुपए

  • OBC, SC, ST, PwBD, अनाथ - 900 रुपए

  • एक्स-सर्विसमैन : नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट mjp.maharashtra.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

