Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पुलिस में 15000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां; जानें आवेदन डेट, प्रोसेस और योग्यता समेत अन्य जानकारी

Maharashtra Police Constable Recruitment 2025: महाराष्ट्र पुलिस और जेल कांस्टेबल भर्ती 2025 की घोषणा हो गई है. नोटिफिकेशन के तहत 15 हजार से ज्यादा रिक्तियों में भर्ती की जाएगी. आइए पुलिस भर्ती से संबंधित विस्तार में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:07 AM IST
Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पुलिस में 15000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां; जानें आवेदन डेट, प्रोसेस और योग्यता समेत अन्य जानकारी

Maharashtra Police Constable Recruitment 2025: देश की सेवा के लिए अगर आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और वैकेंसी का इंतजार है तो आपके पास मौका अच्छा है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. राज्य सरकार ने 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऐलान किया है. महाराष्ट्र पुलिस विभाग में सशस्त्र पुलिस, जेल कांस्टेबल, ड्राइवर सहित 15,631 रिक्तियां भर्ती की जा रही है. ऐसे उम्मीदवारों के लिए ये शानदार रहेगा जो पुलिस या जेल विभाग में सेवा करना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं.

राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त में पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, जेल कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल जैसे पदों के लिए 15,631 रिक्तियां भर्ती निकाल दी थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 से हुई है. 30 नवंबर 2025 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

राज्य में पुलिस भर्तियां

  • पुलिस कांस्टेबल:- 12,399
  • सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल:- 2,393
  • जेल कांस्टेबल:- 580
  • चालक कांस्टेबल:- 234
  • बैंडमैन:- 25

Police Bharti 2025: किन योग्यता की जरूरत?

  • शैक्षिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी.
  • उम्मीदवार का भारतीय नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

नियम के अनुसार एक अभ्यर्थी एक जिले में एक पद के लिए ही सिर्फ 1 बार आवेदन कर सकता है. जनरल वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये है जो परीक्षा में बैठे की फीस के तौर पर मान्य होगा. अधिक जानकारी के लिए policerecruitment2025.mahait.org पर जा सकते हैं. यहां से ही आवेदन कर सकते हैं.

3 चरणों से होगा चयन

पहले फिजिकल टेस्ट किया जाएगा जिसमें 40 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा भी होगी जिसमें एक पद के लिए लिखित परीक्षा में 10 उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. तीसरा और अंतिम चयन लिखित परीक्षा में हासिल अंकों की योग्यता के आधार पर होगा.

ये भी पढ़ें- SSC CGL Result 2025: जल्द जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

