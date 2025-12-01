Advertisement
trendingNow13025451
Hindi Newsनौकरी

Maharashtra Police Recruitment 2025: जॉब चाहने वालों के लिए खुशखबरी! 15631 पदों पर आवेदन की डेट एक्सटेंड, अब मिस न करें ये मौका

Maharashtra Police Recruitment 2025 Date Extended: महाराष्ट्र पुलिस ने 15,631 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक्सटेंड करके 30 नवंबर से 07 दिसंबर, 2025 कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharashtra Police Recruitment 2025: जॉब चाहने वालों के लिए खुशखबरी! 15631 पदों पर आवेदन की डेट एक्सटेंड, अब मिस न करें ये मौका

Maharashtra Police Recruitment 2025 Application Date Extended: पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल, SRPF कांस्टेबल, पुलिस बैंड्समैन, जेल कांस्टेबल समेत विभिन्न 15,631 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 07 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक युवाओं ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया था या वो आवेदन करने से चूक गए थे, उनके लिए ये आखिरी मौका है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाकर एक्सटेंड लास्ट डेट तक अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.11.2025 के आधार पर की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CBI Recruitment 2025: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल, OBC, EWS - 450 रुपये 

  • SC, ST, PwBD - 350 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • PET

  • PST

  • मेडिकल एग्जाम

  • इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Gujarat Police Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका! गुजरात पुलिस में 13591 पदों पर निकली बंपर भर्तियां, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Police Recruitment 2025

Trending news

जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी