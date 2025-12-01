Maharashtra Police Recruitment 2025: जॉब चाहने वालों के लिए खुशखबरी! 15631 पदों पर आवेदन की डेट एक्सटेंड, अब मिस न करें ये मौका

Maharashtra Police Recruitment 2025 Application Date Extended: पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल, SRPF कांस्टेबल, पुलिस बैंड्समैन, जेल कांस्टेबल समेत विभिन्न 15,631 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 07 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक युवाओं ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया था या वो आवेदन करने से चूक गए थे, उनके लिए ये आखिरी मौका है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाकर एक्सटेंड लास्ट डेट तक अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.11.2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 450 रुपये

SC, ST, PwBD - 350 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

PET

PST

मेडिकल एग्जाम

इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

