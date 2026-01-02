Advertisement
MPSC भर्ती में देरी से छात्र परेशान, आयु सीमा पार करने के डर से सड़कों पर उतरे उम्मीदवार; CM से लगाई गुहार

MPSC Students Protest: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की भर्ती विज्ञापन में देरी हो रही है जिससे छात्र काफी परेशान हैं. खासतौर पर वो उम्मीदवार टेंशन में है जो आयु सीमा पार करने वाले हैं य कर चुके हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:20 PM IST
Maharashtra Public Service Commission Recruitment: महाराष्ट्र सरकार के लिए विभिन्न ग्रुप A, B, और C पदों पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) द्वारा भर्तियां निकाली जाती है जिसकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, इंजीनियर, सहायक आयुक्त (राज्य कर), क्लर्क-टाइपिस्ट और टैक्स असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती की जाती है. महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा (Rajyaseva) सेवाओं जैसी परीक्षाओं के माध्यम भर्ती की जाती है. हालांकि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा में देरी हो रही है. इसके लिए तैयारी कर रहे हजारों छात्र भर्ती विज्ञापन में देरी होने के कारण काफी परेशान हैं. इस देरी की वजह से कई उम्मीदवारों की आयु-सीमा पार हो चुकी है. ऐसे में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर एक साल की आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं.

आयु सीमा पार को लेकर प्रदर्शन

एमपीएससी भर्ती परीक्षा में देरी के कारण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इन छात्रों में वो पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) पद के उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है. उनकी मांग है कि आयु-सीमा की कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर 1 जनवरी तक किया जाए. ऐसे में उन उम्मीदवारों को राहत मिल सकेगी जिनकी आयु सीमा एमपीएससी भर्ती विज्ञापन की देरी के कारण पार हो गई है.

6 महीने की देरी ने बढ़ाई परेशानी

हर साल एमपीएससी भर्ती विज्ञापन को समय पर जारी किया जाता है लेकिन इस बार करीब 6 महीने की देरी से आया है. छात्रों ने ये आरोप लगाने के साथ कहा है कि ये एमपीएससी की गलती है लेकिन इससे उन्हें नुकसान हो रहा है. अगर आयोग की ओर से समय पर विज्ञापन जारी किया जाता तो कई छात्र इस भर्ती के लिए पात्र होते.

आयु-सीमा में छूट की मांग

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ओर से आयु सीमा में छूट की मांग की जा रही है. उनकी ओर से ये साफ कहा गया है कि ये आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है. इसे सिर्फ आयोग तक छात्रों की आवाज पहुंचाने के लिए किया जा रहा है जिनका भविष्य इस भर्ती प्रक्रिया पर आधारित है. छात्रों द्वारा केवल एक मांग आयु-सीमा में एक साल की छूट को लेकर की जा रही है.

सरकार के फैसले का इंतजार

हाल ही में इस मामले को लेकर छात्रों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सीएम से बातचीत की जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र ने कहा कि वो इस विषय में कई स्तरों पर विचार करेंगे. ऐसे में सभी की उम्मीदें सरकार के फैसलों के साथ बनी हुई है. फिलहाल, एमपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार के फैसले का इंतजार है. अगर आयु सीमा में एक साल की छूट की मांग मान ली जाती है तो कई उम्मीदवारों का भविष्य खराब होने से बच सकता है और उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करना आसान हो सकता है.

ये भी पढ़ें- जनवरी की टॉप 7 सरकारी नौकरियां... 50000 से ज्यादा भर्तियां, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

